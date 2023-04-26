В Курганской области не хватает глав ФАПов, терапевтов и фельдшеров на скорой

Правительство опубликовало список вакантных должностей в медучреждениях региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Терапевты, заведующие ФАПов и фельдшеры скорой помощи возглавляют список самых востребованных вакансий в медорганизациях, расположенных в отдаленных населенных пунктах Курганской области. В зависимости от сложности объекта единоразовая выплата врачам, приехавшим работать на территорию, варьируется от 1,5 миллиона рублей до 500 тысяч, указано в постановлении правительства региона.

«Об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях, <…> при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты», — написано в документе. В перечень включены 39 вакансий, 12 из них это врачи-терапевты, 9 позиций занимают вакансии заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, и замыкает тройку лидеров профессия фельдшера скорой медицинской помощи с показателем в 7 вакансий.

Больницы, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях, также нуждаются в анестезиологах, хирургах, терапевтах, эндокринологах, офтальмологах и акушерках. Ранее сообщалось, что в Курганскую больницу скорой медицинской помощи требуются порядка 300 медработников. Врачам предлагали зарплату от 75 тысяч рублей в месяц.