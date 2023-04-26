В павильоне торгуют фруктами и овощами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владельцы павильона «Овощная лавка» у ТЦ «Алмаз» в Перми после пяти месяцев работы продают свой бизнес. Это объявление опубликовано на портале Avito.

«Продам торговый павильон. Состояние отличное, использовался пять месяцев. Расположен у ТЦ „Алмаз“, есть возможность оставить на этом месте (арендуется у торгового центра). Цена: 570 000 рублей, возможен торг», — указано в сообщении.

Оперативно связаться с предпринимателями корреспонденту URA.RU не удалось. Владельцам бизнеса направлен письменный запрос с просьбой объяснить причину продажи. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

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