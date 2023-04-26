26 апреля 2023

В Перми избавляются от павильона у ТЦ «Алмаз» после пяти месяцев работы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В павильоне торгуют фруктами и овощами Фото:

Владельцы павильона «Овощная лавка» у ТЦ «Алмаз» в Перми после пяти месяцев работы продают свой бизнес. Это объявление опубликовано на портале Avito.

«Продам торговый павильон. Состояние отличное, использовался пять месяцев. Расположен у ТЦ „Алмаз“, есть возможность оставить на этом месте (арендуется у торгового центра). Цена: 570 000 рублей, возможен торг», — указано в сообщении.

Оперативно связаться с предпринимателями корреспонденту URA.RU не удалось. Владельцам бизнеса направлен письменный запрос с просьбой объяснить причину продажи. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

Ранее в прикамской столице выставили па продажу цветочную мастерскую по изготовлению флорариумов. Это специальная закрытая емкость из стекла или других прозрачных материалов, предназначенная для содержания и разведения растений. Бизнес оценили в 120 тысяч рублей.

Павильон располагается у пермского ТЦ «Алмаз»
Павильон располагается у пермского ТЦ «Алмаз»
Фото:

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Владельцы павильона «Овощная лавка» у ТЦ «Алмаз» в Перми после пяти месяцев работы продают свой бизнес. Это объявление опубликовано на портале Avito. «Продам торговый павильон. Состояние отличное, использовался пять месяцев. Расположен у ТЦ „Алмаз“, есть возможность оставить на этом месте (арендуется у торгового центра). Цена: 570 000 рублей, возможен торг», — указано в сообщении. Оперативно связаться с предпринимателями корреспонденту URA.RU не удалось. Владельцам бизнеса направлен письменный запрос с просьбой объяснить причину продажи. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ранее в прикамской столице выставили па продажу цветочную мастерскую по изготовлению флорариумов. Это специальная закрытая емкость из стекла или других прозрачных материалов, предназначенная для содержания и разведения растений. Бизнес оценили в 120 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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