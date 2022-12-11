11 декабря 2022
10 декабря 2022
09 декабря 2022

Пермякам предлагают возглавить цветочную мастерскую, у которой нет конкурентов. Фото

В Перми продают цветочную мастерскую по изготовлению флорариумов
© Служба новостей «URA.RU»
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КГСХА. Агрономический факультет. Микроклональное размножение картофеля. Курган, рассада, наука, цветы, хозяйство, лаборатория, петунья, агрономический факультет
В Перми продают цветочную мастерскую Фото:

В Перми выставлена па продажу цветочная мастерская по изготовлению флорариумов. Это специальная закрытая емкость из стекла или других прозрачных материалов, предназначенная для содержания и разведения растений. Цена бизнеса 120 тысяч рублей, указано на сайте Avito.

«В Перми продается трендовый бизнес. Мастерская „Кионика Флора“. Мы предлагаем готовую клиентскую базу и устойчивый доход. Мебель, растения и свет — все оставляем вам», — пишет продавец.

В сообщении указано, что новых владельцев всему обучат и познакомят с тонкостями ведения производства. Плюсом является то, что в Перми никто не занимается таким видом бизнеса.

О том, что в Перми продают крытый торговый комплекс с 80 павильонами, URA.RU писало ранее. Цена сделки — 75 млн рублей. Корреспонденты агентства сообщали также, что в центре прикамской столицы было выставлено на продажу кафе ближневосточной кухни «Дамаск. Его оценили в 2,4 млн рублей.

Мастерская расположена по адресу: ул. Куйбышева, 50А
Фото:
Современный цветочный бизнес был открыт в Перми в 2017 году
Фото:

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В Перми выставлена па продажу цветочная мастерская по изготовлению флорариумов. Это специальная закрытая емкость из стекла или других прозрачных материалов, предназначенная для содержания и разведения растений. Цена бизнеса 120 тысяч рублей, указано на сайте Avito. «В Перми продается трендовый бизнес. Мастерская „Кионика Флора“. Мы предлагаем готовую клиентскую базу и устойчивый доход. Мебель, растения и свет — все оставляем вам», — пишет продавец. В сообщении указано, что новых владельцев всему обучат и познакомят с тонкостями ведения производства. Плюсом является то, что в Перми никто не занимается таким видом бизнеса. О том, что в Перми продают крытый торговый комплекс с 80 павильонами, URA.RU писало ранее. Цена сделки — 75 млн рублей. Корреспонденты агентства сообщали также, что в центре прикамской столицы было выставлено на продажу кафе ближневосточной кухни «Дамаск. Его оценили в 2,4 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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