В Перми выставлена па продажу цветочная мастерская по изготовлению флорариумов. Это специальная закрытая емкость из стекла или других прозрачных материалов, предназначенная для содержания и разведения растений. Цена бизнеса 120 тысяч рублей, указано на сайте Avito.
«В Перми продается трендовый бизнес. Мастерская „Кионика Флора“. Мы предлагаем готовую клиентскую базу и устойчивый доход. Мебель, растения и свет — все оставляем вам», — пишет продавец.
В сообщении указано, что новых владельцев всему обучат и познакомят с тонкостями ведения производства. Плюсом является то, что в Перми никто не занимается таким видом бизнеса.
В Перми выставлена па продажу цветочная мастерская по изготовлению флорариумов. Это специальная закрытая емкость из стекла или других прозрачных материалов, предназначенная для содержания и разведения растений. Цена бизнеса 120 тысяч рублей, указано на сайте Avito. «В Перми продается трендовый бизнес. Мастерская „Кионика Флора“. Мы предлагаем готовую клиентскую базу и устойчивый доход. Мебель, растения и свет — все оставляем вам», — пишет продавец. В сообщении указано, что новых владельцев всему обучат и познакомят с тонкостями ведения производства. Плюсом является то, что в Перми никто не занимается таким видом бизнеса. О том, что в Перми продают крытый торговый комплекс с 80 павильонами, URA.RU писало ранее. Цена сделки — 75 млн рублей. Корреспонденты агентства сообщали также, что в центре прикамской столицы было выставлено на продажу кафе ближневосточной кухни «Дамаск. Его оценили в 2,4 млн рублей.