Жителей ХМАО обеспечат новыми мусорными контейнерами

27 апреля 2023 в 06:25 Размер текста - 17 +

В ХМАО приобретут 3 тысячи мусорных контейнеров для устройства площадок Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В ХМАО региональный оператор твердых коммунальных отходов (ТКО) «Югра-Экология» закупит три тысячи новых мусорных контейнеров. На покупку планируется потратить более 34 миллионов рублей, сообщается на портале ЕИС «Закупки». «Акционерное общество „Югра-Экология“ ищет поставщика пластиковых контейнеров для ТКО емкостью 1100 и 770 литров. Начальная цена аукциона составляет 34 миллиона 645 тысяч рублей», — сообщается в заявке, размещенной на портале «Госзакупки». Стоимость одного контейнера обоих типов составляет около 11,5 тысяч рублей. Таким образом, АО «Югра-Экология» планирует приобрести около трех тысяч новых контейнеров. Ранее URA.RU рассказало, что жители Сургута пожаловались на несанкционированную свалку вокруг новостройки по улице Захарова. По словам горожан, мусор скопился из-за отсутствия пластиковых контейнеров поблизости от дома.

В ХМАО региональный оператор твердых коммунальных отходов (ТКО) «Югра-Экология» закупит три тысячи новых мусорных контейнеров. На покупку планируется потратить более 34 миллионов рублей, сообщается на портале ЕИС «Закупки». «Акционерное общество „Югра-Экология“ ищет поставщика пластиковых контейнеров для ТКО емкостью 1100 и 770 литров. Начальная цена аукциона составляет 34 миллиона 645 тысяч рублей», — сообщается в заявке, размещенной на портале «Госзакупки». Стоимость одного контейнера обоих типов составляет около 11,5 тысяч рублей. Таким образом, АО «Югра-Экология» планирует приобрести около трех тысяч новых контейнеров. Ранее URA.RU рассказало, что жители Сургута пожаловались на несанкционированную свалку вокруг новостройки по улице Захарова. По словам горожан, мусор скопился из-за отсутствия пластиковых контейнеров поблизости от дома.