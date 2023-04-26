26 апреля 2023
25 апреля 2023

Жителей ХМАО обеспечат новыми мусорными контейнерами

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, мусор в городе, контейнер для мусора
В ХМАО приобретут 3 тысячи мусорных контейнеров для устройства площадок Фото:

В ХМАО региональный оператор твердых коммунальных отходов (ТКО) «Югра-Экология» закупит три тысячи новых мусорных контейнеров. На покупку планируется потратить более 34 миллионов рублей, сообщается на портале ЕИС «Закупки».

«Акционерное общество „Югра-Экология“ ищет поставщика пластиковых контейнеров для ТКО емкостью 1100 и 770 литров. Начальная цена аукциона составляет 34 миллиона 645 тысяч рублей», — сообщается в заявке, размещенной на портале «Госзакупки».

Стоимость одного контейнера обоих типов составляет около 11,5 тысяч рублей. Таким образом, АО «Югра-Экология» планирует приобрести около трех тысяч новых контейнеров.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Сургута пожаловались на несанкционированную свалку вокруг новостройки по улице Захарова. По словам горожан, мусор скопился из-за отсутствия пластиковых контейнеров поблизости от дома.

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В ХМАО региональный оператор твердых коммунальных отходов (ТКО) «Югра-Экология» закупит три тысячи новых мусорных контейнеров. На покупку планируется потратить более 34 миллионов рублей, сообщается на портале ЕИС «Закупки». «Акционерное общество „Югра-Экология“ ищет поставщика пластиковых контейнеров для ТКО емкостью 1100 и 770 литров. Начальная цена аукциона составляет 34 миллиона 645 тысяч рублей», — сообщается в заявке, размещенной на портале «Госзакупки». Стоимость одного контейнера обоих типов составляет около 11,5 тысяч рублей. Таким образом, АО «Югра-Экология» планирует приобрести около трех тысяч новых контейнеров. Ранее URA.RU рассказало, что жители Сургута пожаловались на несанкционированную свалку вокруг новостройки по улице Захарова. По словам горожан, мусор скопился из-за отсутствия пластиковых контейнеров поблизости от дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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