В Госдуме обозначили необходимость разработать новый Уголовный кодекс

Крашенинников: после обновления КоАП важно начать разработку Уголовного кодекса

27 апреля 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Новый УК нужно разработать после обновления КоАП, заявил Крашеннников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Работу по обновлению Уголовного кодекса РФ следует начать после систематизации законодательства об административных правонарушениях. Об этом заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников. «Сначала надо провести работу по систематизации законодательства об административных правонарушениях. А потом надо будет заняться разработкой нового УК. Очевидно, с ним надо работать. Конечно, лучше вместе, но не понимаю, кто с этим может справиться», — передает слова Крашенинникова «Российская газета». Он отметил, что Минюст уже занимается активной работой над усовершенствованием КоАП. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила внести запрет на арест одиноких отцов в Кодекс об административных нарушениях РФ (КоАП). Член фракции ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с URA.RU заявил, что в России следует изменить кодекс об административных нарушениях так, чтобы данные, получаемые с мобильных камер фиксации нарушений ПДД, не были основанием для автоматического привлечения водителей к административной ответственности.

Работу по обновлению Уголовного кодекса РФ следует начать после систематизации законодательства об административных правонарушениях. Об этом заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников. «Сначала надо провести работу по систематизации законодательства об административных правонарушениях. А потом надо будет заняться разработкой нового УК. Очевидно, с ним надо работать. Конечно, лучше вместе, но не понимаю, кто с этим может справиться», — передает слова Крашенинникова «Российская газета». Он отметил, что Минюст уже занимается активной работой над усовершенствованием КоАП. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила внести запрет на арест одиноких отцов в Кодекс об административных нарушениях РФ (КоАП). Член фракции ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с URA.RU заявил, что в России следует изменить кодекс об административных нарушениях так, чтобы данные, получаемые с мобильных камер фиксации нарушений ПДД, не были основанием для автоматического привлечения водителей к административной ответственности.