Главный правозащитник РФ: нужно изменить Административный кодекс

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Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила ряд изменений в КоАП РФ Фото:

В Кодекс об административных нарушениях РФ (КоАП) необходимо внести запрет на арест одиноких отцов. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Надеюсь, что будет установлен запрет на административный арест одиноких отцов с детьми в возрасте до 14 лет, а также введена ответственность за воспрепятствование деятельности уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации», — рассказала омбудсмен в интервью RT. Также Москалькова считает, что в КоАП нужно закрепить права омбудсменов обжаловать решение судов по делам об административных правонарушениях.

Москалькова занимает должность уполномоченного по правам человека с 2016 года. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин предложил переназначить Москалькову на этом посту. Позже ее кандидатуру утвердили в Госдуме, уточняют «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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