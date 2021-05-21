Главный правозащитник РФ: нужно изменить Административный кодекс

Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила ряд изменений в КоАП РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кодекс об административных нарушениях РФ (КоАП) необходимо внести запрет на арест одиноких отцов. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Надеюсь, что будет установлен запрет на административный арест одиноких отцов с детьми в возрасте до 14 лет, а также введена ответственность за воспрепятствование деятельности уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации», — рассказала омбудсмен в интервью RT. Также Москалькова считает, что в КоАП нужно закрепить права омбудсменов обжаловать решение судов по делам об административных правонарушениях.

Москалькова занимает должность уполномоченного по правам человека с 2016 года. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин предложил переназначить Москалькову на этом посту. Позже ее кандидатуру утвердили в Госдуме, уточняют «Дни.ру».