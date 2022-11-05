Депутат Госдумы Нилов призвал ликвидировать мобильные дорожные камеры

05 ноября 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Данные с мобильных камер фиксации нарушений должны быть только основанием для проверки, а не штрафа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России следует изменить кодекс об административных нарушениях так, чтобы данные, получаемые с мобильных камер фиксации нарушений правил дорожного движения, не были основанием для автоматического привлечения водителей к административной ответственности. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов. «У нас в примечании к статье 1.5 КоАП, где речь идет про презумпцию невиновности говорится, что те правонарушения, которые совершают водители и зафиксированы комплексами фото- и видеофиксации, ответственность за них несет собственник автомобиля, хотя за рулем может быть не он. Это, конечно, нарушение презумпции невиновности, но это сегодняшние нормы законодательства. Мы предлагаем дополнить примечание термином „стационарный комплекс фото- и видеофиксации“, тем самым данные, получаемые с мобильных комплексов, не будут являться основанием для автоматического привлечения к административной ответственности», — сказал Ярослав Нилов. При этом, отметил парламентарий, данные с мобильных камер фиксации нарушений могут стать основанием для проверки. «Да, в случае передачи данных в ГИБДД, это может являться основанием для проведения проверки, но не для автоматического привлечения собственника к административной ответственности. Нами законопроект подготовлен, в понедельник будет направлен в правительство для получения отзыва и дополнительно обсужден с экспертным советом, правозащитниками, с которыми наша фракция плотно работает. Камерному беспределу надо положить конец, тем более в таких непростых экономических условиях», — добавил собеседник агентства. По словам политика, граждане, которые размешают мобильные камеры, зачастую сами нарушают правила дорожного движения. «Недопустимо, когда взрослые мужики, которые должны работать в реальном секторе экономики, охраняют „триногу“ из машины, которая припаркована в нарушение ПДД. А сам комплекс установлен некорректно и штрафует за несуществующие правонарушения, выписывая 500 рублей штрафа, который проще оплатить со скидкой 50%, а не ходить и отстаивать свою правоту. В том числе большое количество этих комплексов раздражает водителей, повышает градус социальной напряженности, отвлекает и отрицательно влияет на безопасность дорожного движения», — заключил депутат Нилов.

В России следует изменить кодекс об административных нарушениях так, чтобы данные, получаемые с мобильных камер фиксации нарушений правил дорожного движения, не были основанием для автоматического привлечения водителей к административной ответственности. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов. «У нас в примечании к статье 1.5 КоАП, где речь идет про презумпцию невиновности говорится, что те правонарушения, которые совершают водители и зафиксированы комплексами фото- и видеофиксации, ответственность за них несет собственник автомобиля, хотя за рулем может быть не он. Это, конечно, нарушение презумпции невиновности, но это сегодняшние нормы законодательства. Мы предлагаем дополнить примечание термином „стационарный комплекс фото- и видеофиксации“, тем самым данные, получаемые с мобильных комплексов, не будут являться основанием для автоматического привлечения к административной ответственности», — сказал Ярослав Нилов. При этом, отметил парламентарий, данные с мобильных камер фиксации нарушений могут стать основанием для проверки. «Да, в случае передачи данных в ГИБДД, это может являться основанием для проведения проверки, но не для автоматического привлечения собственника к административной ответственности. Нами законопроект подготовлен, в понедельник будет направлен в правительство для получения отзыва и дополнительно обсужден с экспертным советом, правозащитниками, с которыми наша фракция плотно работает. Камерному беспределу надо положить конец, тем более в таких непростых экономических условиях», — добавил собеседник агентства. По словам политика, граждане, которые размешают мобильные камеры, зачастую сами нарушают правила дорожного движения. «Недопустимо, когда взрослые мужики, которые должны работать в реальном секторе экономики, охраняют „триногу“ из машины, которая припаркована в нарушение ПДД. А сам комплекс установлен некорректно и штрафует за несуществующие правонарушения, выписывая 500 рублей штрафа, который проще оплатить со скидкой 50%, а не ходить и отстаивать свою правоту. В том числе большое количество этих комплексов раздражает водителей, повышает градус социальной напряженности, отвлекает и отрицательно влияет на безопасность дорожного движения», — заключил депутат Нилов.