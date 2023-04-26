В Кургане из-за строительства новой дороги перекроют движение на нескольких участках улиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за строительства дороги по Бурова-Петрова перекроют несколько участков дорог. Ограничения начнут действовать с 1 мая. Информация об этом опубликована на сайте администрации города.

«О закрытии движения транспорта в районе проведения работ по строительству автодороги по улицы Бурова — Петрова. (от ул. Куйбышева до ул. К. Маркса) <…> Разрешить закрытие движения всех видов транспорта с 01.05.2023 г. до 30.08.2023 г.», — говорится в постановлении. Подрядчику АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» поручено установить соответствующие дорожные знаки и ограждение.

Движение автотранспорта будет перекрыто на следующих улицах:

по улице Советской на участке от пересечения проезжих частей улиц Советская — Аргентовского до границ здания по ул. Советская, 190;

по улице М. Горького на участке от жилого дома по ул. Аргентовского, 40 до жилого дома по ул. Аргентовского, 42;

по улице М. Горького на участке от жилого дома по ул. М. Горького, 208 до жилого дома по ул. М. Горького, 231;

по улице Советская на участке от жилого дома по ул. Советская, 197 до жилого дома по ул. Советская, 192.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков выезжал на дорогу, ради которой сносят дома. Глава региона назвал улицу Бурова-Петрова «сложным объектом». Работы по продлению данной улицы рассчитаны на два года. На этом месте появится новая шестиполосная магистраль, которая сможет разгрузить транспортный поток в центре города.