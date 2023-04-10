Вадим Шумков назвал улицу Бурова-Петрова «сложным объектом» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выехал на улицу Бурова-Петрова, где идет строительство нового участка дороги и ремонт моста. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Для строительства дороги здесь сносят несколько домов.

«Сегодня с коллегами на одном из самых крупных и сложных объектов — улице Бурова-Петрова. <…> За улицей Куйбышева идет строительство дороги. Она соединит два участка улицы Бурова-Петрова, сделав ее единой, сквозной и комфортной», — отметил Шумков. Готовятся к ремонту участка улицы от шоссе Тюнина до моста через реку Тобол. В следующем году планируют отремонтировать еще один путепровод на этой улице. Сейчас идет проектирование объекта

Ранее URA.RU писало, что работы по продлению улицы Бурова-Петрова до улицы Куйбышева рассчитаны на два года. Планируется, что новая шестиполосная магистраль разгрузит транспортный поток в центре города. В начале года стало известно, что жилые дома на месте будущей дороги, выкупят и снесут.

Губернатору Вадиму Шумкову (в центре, в солнцезащитных очках) показали ремонт и строительство на улице Бурова-Петрова Фото: t.me/silavpravdevshumkov