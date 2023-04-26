Семьям участников СВО предоставят картошку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Правительство Курганской области выделит семьям участников специальной военной операции (СВО) семенной картофель. Об этом сообщила начальник главное управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова.

«Продолжаем оказывать помощь семьям участников СВО. По инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова в этом году им [семьям] предоставляем бесплатно семенной картофель. Я думаю, что данная мера поддержки будет очень удачной и востребованной. Некоторые семьи уже подали заявки. Их можно подать через кураторов», — сообщила Елена Ситникова. Видеообращение опубликовано в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

Начальник соцзащиты населения поблагодарила сельхозпроизводителей за оказанную помощь. В частности, на нужны семей военных 16 тонн семенного картофеля предоставил предприниматель Вячеслав Немиров.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области появится фонд поддержки участников СВО. Его планируют открыть к началу лета, заявлял губернатор региона Вадим Шумков. Также сообщалось, что курганские власти неоднократно встречались с мобилизованными и их семьями, оказывали помощь.