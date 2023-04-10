В Курганской области откроют фонд поддержки участников СВО, созданный Путиным

11 апреля 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

В Кургане создадут фонд поддержки бойцов СВО и их семей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курганской области откроют отделение Фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом глава региона сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Указ о создании фонда подписал президент России Владимир Путин. «В регионе отделение Фонда поддержки участников СВО заработает в июне этого года. Приняли решение рекомендовать к назначению на руководящую должность в это учреждение маму одного из мобилизованных бойцов, участников спецоперации. Уверен, именно такой подход поможет организовать его работу максимально правильно и четко», — написал Шумков. Ранее URA.RU писало, что фонд «Защитники Отечества» приведет работу регионов с участниками СВО к единому стандарту. Об этом сообщал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В Курганской области откроют отделение Фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом глава региона сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Указ о создании фонда подписал президент России Владимир Путин. «В регионе отделение Фонда поддержки участников СВО заработает в июне этого года. Приняли решение рекомендовать к назначению на руководящую должность в это учреждение маму одного из мобилизованных бойцов, участников спецоперации. Уверен, именно такой подход поможет организовать его работу максимально правильно и четко», — написал Шумков. Ранее URA.RU писало, что фонд «Защитники Отечества» приведет работу регионов с участниками СВО к единому стандарту. Об этом сообщал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.