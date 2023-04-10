10 апреля 2023

В Курганской области откроют фонд поддержки участников СВО, созданный Путиным

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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, спецоперация, мобилизация, сво, специальная военная операция
В Кургане создадут фонд поддержки бойцов СВО и их семей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области откроют отделение Фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом глава региона сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Указ о создании фонда подписал президент России Владимир Путин.

«В регионе отделение Фонда поддержки участников СВО заработает в июне этого года. Приняли решение рекомендовать к назначению на руководящую должность в это учреждение маму одного из мобилизованных бойцов, участников спецоперации. Уверен, именно такой подход поможет организовать его работу максимально правильно и четко», — написал Шумков.

Ранее URA.RU писало, что фонд «Защитники Отечества» приведет работу регионов с участниками СВО к единому стандарту. Об этом сообщал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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В Курганской области откроют отделение Фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом глава региона сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Указ о создании фонда подписал президент России Владимир Путин. «В регионе отделение Фонда поддержки участников СВО заработает в июне этого года. Приняли решение рекомендовать к назначению на руководящую должность в это учреждение маму одного из мобилизованных бойцов, участников спецоперации. Уверен, именно такой подход поможет организовать его работу максимально правильно и четко», — написал Шумков. Ранее URA.RU писало, что фонд «Защитники Отечества» приведет работу регионов с участниками СВО к единому стандарту. Об этом сообщал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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