Свердловский губернатор поставил властям сгоревшей Сосьвы жесткое условие

Евгений Куйвашев обязал местных властей обеспечить пострадавших от пожаров жителей Сосьвы новым жильем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил властям уничтоженной от пожара Сосьвы жесткое условие — обеспечить пострадавших от пожаров жителей поселка новым жильем до октября месяца. Такой информацией с URA.RU поделились сразу два источника, знакомых с содержанием закрытого совещания, которое провел Куйвашев с главой МЧС России Александром Куренковым в Сосьве.

«На закрытом совещании с главой МЧС РФ Куренковым губернатор Куйвашев поставил местным властям жесткое условие: уже к октябрю у пострадавших жителей Сосьвы должны быть новые дома. Задание должно быть выполнено „любой ценой“», — делятся собеседники агентства.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с главой МЧС России Александром Куренковым прибыли в Сосьву, где огонь уничтожил десятки домов, включая тюремную больницу. Вся информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.