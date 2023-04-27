Свердловский губернатор поставил властям сгоревшей Сосьвы жесткое условие

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Рабочий визит Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский. Свердловская область, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев обязал местных властей обеспечить пострадавших от пожаров жителей Сосьвы новым жильем Фото:
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Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил властям уничтоженной от пожара Сосьвы жесткое условие — обеспечить пострадавших от пожаров жителей поселка новым жильем до октября месяца. Такой информацией с URA.RU поделились сразу два источника, знакомых с содержанием закрытого совещания, которое провел Куйвашев с главой МЧС России Александром Куренковым в Сосьве.

«На закрытом совещании с главой МЧС РФ Куренковым губернатор Куйвашев поставил местным властям жесткое условие: уже к октябрю у пострадавших жителей Сосьвы должны быть новые дома. Задание должно быть выполнено „любой ценой“», — делятся собеседники агентства.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с главой МЧС России Александром Куренковым прибыли в Сосьву, где огонь уничтожил десятки домов, включая тюремную больницу. Вся информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил властям уничтоженной от пожара Сосьвы жесткое условие — обеспечить пострадавших от пожаров жителей поселка новым жильем до октября месяца. Такой информацией с URA.RU поделились сразу два источника, знакомых с содержанием закрытого совещания, которое провел Куйвашев с главой МЧС России Александром Куренковым в Сосьве. «На закрытом совещании с главой МЧС РФ Куренковым губернатор Куйвашев поставил местным властям жесткое условие: уже к октябрю у пострадавших жителей Сосьвы должны быть новые дома. Задание должно быть выполнено „любой ценой“», — делятся собеседники агентства. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с главой МЧС России Александром Куренковым прибыли в Сосьву, где огонь уничтожил десятки домов, включая тюремную больницу. Вся информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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