На Купянском направлении, в Харьковской области выявлено около 100 иностранных наемников. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В Харьковскую область, в один из населенных пунктов граничащий с территорией РФ, выявлено прибытие иностранцев численностью порядка 100 человек», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он пояснил, что бойцы одеты в военную форму западного образца. Кроме того, наемники вооружены автоматическими винтовками M16. Общаются, подметил Марочко, преимущественно на английском языке.
Ранее российский военнослужащий рассказывал, что иностранные наемники изменили тактику ведения боя на Купянском направлении, передает RT. По его словам, бойцы начали применять тактику боевого разведдозора.
На Купянском направлении, в Харьковской области выявлено около 100 иностранных наемников. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В Харьковскую область, в один из населенных пунктов граничащий с территорией РФ, выявлено прибытие иностранцев численностью порядка 100 человек», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он пояснил, что бойцы одеты в военную форму западного образца. Кроме того, наемники вооружены автоматическими винтовками M16. Общаются, подметил Марочко, преимущественно на английском языке. Ранее российский военнослужащий рассказывал, что иностранные наемники изменили тактику ведения боя на Купянском направлении, передает RT. По его словам, бойцы начали применять тактику боевого разведдозора.