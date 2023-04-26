В Перми между гаражей найден труп женщины

В Перми в микрорайоне Краснова между гаражей в овощной яме найдено тело погибшей женщины. Об этом URA.RU сообщили местные жители на условиях анонимности.
«Тело женщины обнаружили 26 апреля вечером. Погибшую заметили подростки, гуляющие в тех местах. Пермячка находилась в овощной яме вниз головой, сама яма расположена между двух гаражей в районе улицы Уфимская», — рассказали местные жители.
По словам пермяков, на место незамедлительно выехали медицинские работники, которые подтвердили факт гибели пермячки, а также представители правоохранительных органов. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся.
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