26 апреля 2023

В Перми между гаражей найден труп женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Светофор и жанр. Пермь, гараж железный, гараж
Тело погибшей было обнаружено в овощной яме между гаражей Фото:

В Перми в микрорайоне Краснова между гаражей в овощной яме найдено тело погибшей женщины. Об этом URA.RU сообщили местные жители на условиях анонимности.

«Тело женщины обнаружили 26 апреля вечером. Погибшую заметили подростки, гуляющие в тех местах. Пермячка находилась в овощной яме вниз головой, сама яма расположена между двух гаражей в районе улицы Уфимская», — рассказали местные жители.

По словам пермяков, на место незамедлительно выехали медицинские работники, которые подтвердили факт гибели пермячки, а также представители правоохранительных органов. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся.

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В Перми в микрорайоне Краснова между гаражей в овощной яме найдено тело погибшей женщины. Об этом URA.RU сообщили местные жители на условиях анонимности. «Тело женщины обнаружили 26 апреля вечером. Погибшую заметили подростки, гуляющие в тех местах. Пермячка находилась в овощной яме вниз головой, сама яма расположена между двух гаражей в районе улицы Уфимская», — рассказали местные жители. По словам пермяков, на место незамедлительно выехали медицинские работники, которые подтвердили факт гибели пермячки, а также представители правоохранительных органов. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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