В Перми между гаражей найден труп женщины

27 апреля 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Тело погибшей было обнаружено в овощной яме между гаражей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми в микрорайоне Краснова между гаражей в овощной яме найдено тело погибшей женщины. Об этом URA.RU сообщили местные жители на условиях анонимности. «Тело женщины обнаружили 26 апреля вечером. Погибшую заметили подростки, гуляющие в тех местах. Пермячка находилась в овощной яме вниз головой, сама яма расположена между двух гаражей в районе улицы Уфимская», — рассказали местные жители. По словам пермяков, на место незамедлительно выехали медицинские работники, которые подтвердили факт гибели пермячки, а также представители правоохранительных органов. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся.

В Перми в микрорайоне Краснова между гаражей в овощной яме найдено тело погибшей женщины. Об этом URA.RU сообщили местные жители на условиях анонимности. «Тело женщины обнаружили 26 апреля вечером. Погибшую заметили подростки, гуляющие в тех местах. Пермячка находилась в овощной яме вниз головой, сама яма расположена между двух гаражей в районе улицы Уфимская», — рассказали местные жители. По словам пермяков, на место незамедлительно выехали медицинские работники, которые подтвердили факт гибели пермячки, а также представители правоохранительных органов. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся.