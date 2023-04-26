26 апреля 2023

Студента порезали в лесном массиве Миасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенту нанесли удар ножом в грудную клетку Фото:

Студента третьего курса Миасского машиностроительного колледжа (Челябинская область) порезали в лесном массиве города. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, молодого человека доставили в больницу.

«На студента напали в лесном массиве на Машгородке. Его ранили в грудную клетку. Приехавшие медики госпитализировали пострадавшего», — сообщил URA.RU источник.

По данным URA.RU, в городе введен план-перехват. К поимке нападавшего привлечены более 20 человек.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 11:08 по Уральскому времени:

«На розыск подозреваемого ориентирован весь личный состав УМВД по Миассу. Ситуация находится на контроле у руководства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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Студента третьего курса Миасского машиностроительного колледжа (Челябинская область) порезали в лесном массиве города. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, молодого человека доставили в больницу. «На студента напали в лесном массиве на Машгородке. Его ранили в грудную клетку. Приехавшие медики госпитализировали пострадавшего», — сообщил URA.RU источник. По данным URA.RU, в городе введен план-перехват. К поимке нападавшего привлечены более 20 человек. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 11:08 по Уральскому времени: «На розыск подозреваемого ориентирован весь личный состав УМВД по Миассу. Ситуация находится на контроле у руководства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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