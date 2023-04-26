Студента порезали в лесном массиве Миасса

Студента третьего курса Миасского машиностроительного колледжа (Челябинская область) порезали в лесном массиве города. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, молодого человека доставили в больницу.
«На студента напали в лесном массиве на Машгородке. Его ранили в грудную клетку. Приехавшие медики госпитализировали пострадавшего», — сообщил URA.RU источник.
По данным URA.RU, в городе введен план-перехват. К поимке нападавшего привлечены более 20 человек.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Обновлено в 11:08 по Уральскому времени:
«На розыск подозреваемого ориентирован весь личный состав УМВД по Миассу. Ситуация находится на контроле у руководства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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