26 апреля 2023
25 апреля 2023

Utair летом запустит рейсы из ХМАО в Минеральные Воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы с Украины. Сургут, аэропорт сургут, ютейр, высадка пасажиров, самолет, utair, трап самолета, ютэйр
Самолеты на Кавказ будут летать по четвергам Фото:

Летом Utair запустит прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Минеральные Воды. В telegram-канале компании указано, что самолеты на Кавказ будут летать по четвергам.

«С 1 июня начинаем полеты из Ханты-Мансийска в Минеральные Воды по четвергам. Вылет из Минеральных Вод — в 09:50, из Ханты-Мансийска — в 17:05», — сообщается в публикации.

Самолет будет находиться в пути четыре часа 15 минут. Желающие уже могут забронировать билеты на прямые рейсы.

Ранее URA.RU писало, что Utair запустит прямой рейс из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск. Самолеты начнут летать на Алтай с 3 июня.

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Летом Utair запустит прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Минеральные Воды. В telegram-канале компании указано, что самолеты на Кавказ будут летать по четвергам. «С 1 июня начинаем полеты из Ханты-Мансийска в Минеральные Воды по четвергам. Вылет из Минеральных Вод — в 09:50, из Ханты-Мансийска — в 17:05», — сообщается в публикации. Самолет будет находиться в пути четыре часа 15 минут. Желающие уже могут забронировать билеты на прямые рейсы. Ранее URA.RU писало, что Utair запустит прямой рейс из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск. Самолеты начнут летать на Алтай с 3 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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