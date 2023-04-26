Utair летом запустит рейсы из ХМАО в Минеральные Воды

Самолеты на Кавказ будут летать по четвергам
Летом Utair запустит прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Минеральные Воды. В telegram-канале компании указано, что самолеты на Кавказ будут летать по четвергам.
«С 1 июня начинаем полеты из Ханты-Мансийска в Минеральные Воды по четвергам. Вылет из Минеральных Вод — в 09:50, из Ханты-Мансийска — в 17:05», — сообщается в публикации.
Самолет будет находиться в пути четыре часа 15 минут. Желающие уже могут забронировать билеты на прямые рейсы.
Ранее URA.RU писало, что Utair запустит прямой рейс из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск. Самолеты начнут летать на Алтай с 3 июня.
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