Utair открыл новый прямой рейс из ХМАО на Алтай

Самолет из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск будет летать по субботам
Летом Utair запустит прямой рейс из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск. Официальный telegram-канал компании сообщает, что самолеты на Алтай будут летать по субботам.
«С 3 июня начинаем полеты по маршруту Ханты-Мансийск — Горно-Алтайск. Рейсы — по субботам», — указано в сообщении.
Из Ханты-Мансийска самолет будет вылетать в шесть утра, из Горно-Алтайска — в 12:50. Цена билета в экономкласс начинается от 5740 рублей.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair запустила новый рейс из Екатеринбурга в Советский (ХМАО). Авиакомпания совершает полеты по четвергам и воскресеньям.
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