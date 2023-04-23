Utair открыл новый прямой рейс из ХМАО на Алтай

24 апреля 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Самолет из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск будет летать по субботам Фото: Сергей Русанов © URA.RU Летом Utair запустит прямой рейс из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск. Официальный telegram-канал компании сообщает, что самолеты на Алтай будут летать по субботам. «С 3 июня начинаем полеты по маршруту Ханты-Мансийск — Горно-Алтайск. Рейсы — по субботам», — указано в сообщении. Из Ханты-Мансийска самолет будет вылетать в шесть утра, из Горно-Алтайска — в 12:50. Цена билета в экономкласс начинается от 5740 рублей. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair запустила новый рейс из Екатеринбурга в Советский (ХМАО). Авиакомпания совершает полеты по четвергам и воскресеньям.

Летом Utair запустит прямой рейс из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск. Официальный telegram-канал компании сообщает, что самолеты на Алтай будут летать по субботам. «С 3 июня начинаем полеты по маршруту Ханты-Мансийск — Горно-Алтайск. Рейсы — по субботам», — указано в сообщении. Из Ханты-Мансийска самолет будет вылетать в шесть утра, из Горно-Алтайска — в 12:50. Цена билета в экономкласс начинается от 5740 рублей. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair запустила новый рейс из Екатеринбурга в Советский (ХМАО). Авиакомпания совершает полеты по четвергам и воскресеньям.