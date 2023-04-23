23 апреля 2023
22 апреля 2023

Utair открыл новый прямой рейс из ХМАО на Алтай

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, utair, взлет самолета, авиация, ютэйр, самолеты, ан 24
Самолет из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск будет летать по субботам Фото:

Летом Utair запустит прямой рейс из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск. Официальный telegram-канал компании сообщает, что самолеты на Алтай будут летать по субботам.

«С 3 июня начинаем полеты по маршруту Ханты-Мансийск — Горно-Алтайск. Рейсы — по субботам», — указано в сообщении.

Из Ханты-Мансийска самолет будет вылетать в шесть утра, из Горно-Алтайска — в 12:50. Цена билета в экономкласс начинается от 5740 рублей.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair запустила новый рейс из Екатеринбурга в Советский (ХМАО). Авиакомпания совершает полеты по четвергам и воскресеньям.

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Летом Utair запустит прямой рейс из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск. Официальный telegram-канал компании сообщает, что самолеты на Алтай будут летать по субботам. «С 3 июня начинаем полеты по маршруту Ханты-Мансийск — Горно-Алтайск. Рейсы — по субботам», — указано в сообщении. Из Ханты-Мансийска самолет будет вылетать в шесть утра, из Горно-Алтайска — в 12:50. Цена билета в экономкласс начинается от 5740 рублей. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair запустила новый рейс из Екатеринбурга в Советский (ХМАО). Авиакомпания совершает полеты по четвергам и воскресеньям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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