Куйвашев выбрал ответственных за восстановление сгоревшей Сосьвы

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сформировал оперштаб по восстановлению поселка Сосьва, пострадавшего от пожара. Штаб возглавит первый замгубернатора Алексей Шмыков, инфраструктурные вопросы будут курировать замгубернатора Сергей Швиндт, министр ЖКХ Николай Смирнов и министр строительства Михаил Волков. Об этом было объявлено на выездном совещании, передает корреспондент URA.RU.
По каждой семье будет составлен паспорт и дорожная карта восстановления жилья. За паспорта будет отвечать глава минсоцполитики Андрей Злоказов, они должны быть готовы к 1 мая. А оформление утраченных документов велено курировать министру общественной безопасности Александру Кудрявцеву и замгубернатора Азату Салихову. Штаб будет работать круглосуточно, распорядился губернатор.
Сегодня он работает в Сосьве вместе с главой МЧС Александром Куренковым. Пожар в поселке уничтожил десятки домов. Ситуация на контроле у президента РФ Владимира Путина.
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