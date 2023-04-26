26 апреля 2023

Куйвашев выбрал ответственных за восстановление сгоревшей Сосьвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Куйвашев (слева) прилетел в Сосьву утром 27 апреля
Евгений Куйвашев (слева) прилетел в Сосьву утром 27 апреля Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сформировал оперштаб по восстановлению поселка Сосьва, пострадавшего от пожара. Штаб возглавит первый замгубернатора Алексей Шмыков, инфраструктурные вопросы будут курировать замгубернатора Сергей Швиндт, министр ЖКХ Николай Смирнов и министр строительства Михаил Волков. Об этом было объявлено на выездном совещании, передает корреспондент URA.RU.

По каждой семье будет составлен паспорт и дорожная карта восстановления жилья. За паспорта будет отвечать глава минсоцполитики Андрей Злоказов, они должны быть готовы к 1 мая. А оформление утраченных документов велено курировать министру общественной безопасности Александру Кудрявцеву и замгубернатора Азату Салихову. Штаб будет работать круглосуточно, распорядился губернатор.

Сегодня он работает в Сосьве вместе с главой МЧС Александром Куренковым. Пожар в поселке уничтожил десятки домов. Ситуация на контроле у президента РФ Владимира Путина.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сформировал оперштаб по восстановлению поселка Сосьва, пострадавшего от пожара. Штаб возглавит первый замгубернатора Алексей Шмыков, инфраструктурные вопросы будут курировать замгубернатора Сергей Швиндт, министр ЖКХ Николай Смирнов и министр строительства Михаил Волков. Об этом было объявлено на выездном совещании, передает корреспондент URA.RU. По каждой семье будет составлен паспорт и дорожная карта восстановления жилья. За паспорта будет отвечать глава минсоцполитики Андрей Злоказов, они должны быть готовы к 1 мая. А оформление утраченных документов велено курировать министру общественной безопасности Александру Кудрявцеву и замгубернатора Азату Салихову. Штаб будет работать круглосуточно, распорядился губернатор. Сегодня он работает в Сосьве вместе с главой МЧС Александром Куренковым. Пожар в поселке уничтожил десятки домов. Ситуация на контроле у президента РФ Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...