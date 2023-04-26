Куйвашев встречается погорельцами Сосьвы. Онлайн-трансляция

27 апреля 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев экстренно прилетел в Сосьву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев экстренно прибыли в Сосьву для встречи с местными жителями, чье жилье пострадало в крупном пожаре. URA.RU ведет прямую трансляцию встречи. 11:49 Бывший глава поселка призывает Куренкова и Куйвашева запретить выдавать путевки охотникам в период пожаров. Иначе лесные пожары будут еще страшнее. 11:44 Погорельцы получат компенсацию 150к за утерянное имущество (не за само жилье, а за все сгоревшее внутри). В случае отказа от нового жилья, взамен погорельцы получат только по 37 тысяч за квадратный метр. 11:37 Горел многоквартирный дом местных сотрудников ФСИН. Они переживают — «Наш дом (служебное жилье) восстановят или все-таки переселят в новый?». Куйвашев отвечает, что в ближайшие три дня будут работать специалисты, которые оценят состояние многоквартирника и будет принято решение. Его доведут до руководства ФСИН России 11:34 Важный вопрос — новые дома построят под какое отопление? Куйвашев говорит, что жителям дадут право выбирать: печное, водяное, электрическое, комбинированное. Жители довольны. 11:30 Жительница: пострадало много грузовой техники, будут ли ее восстанавливать и компенсировать ущерб?

Куйвашев: нет, правительство не может компенсировать технику. Только жилье. 11:29 Куйвашев: с завтрашнего дня в WhatsApp будет создана общая группа для погорельцев. 11:28 Местный священник задает вопрос: из-за пожара возникла проблема со снабжением дома при храме (отсутствует вода и свет), хоть сам дом и не пострадал. Куйвашев отвечает, что министр ЖКХ Николай Смирнов уже съездил в этот дом, его решено восстанавливать полностью. 11:25 У жителей проблема — из-за пожара перестал работать уличный колодец на несколько домов. Нет возможности ни попить, ни полить урожай. Куйвашев заверил, что такие колодцы восстановят в первую очередь 11:23 Куренков: паспорта пострадавших начинают формировать с завтрашнего дня, с 8 часов утра. Чтобы желания погорельцев стали делами, они должны быть обозначены в паспортах. 11:21 Куренков: Мы не уйдем отсюда, пока у вас есть вопросы и пока мы на них не ответим. Мы приехали, чтобы вам помочь. Мы понимаем, что вы пережили 11:19 Первые результаты Куренков и Куйвашев обсудят с жителями 15 мая. «Плюс-минус два-три дня». 11:18 Губернатор заверил жителей, что будет приезжать и смотреть лично: «Я вам надоем еще». Куренков пообещал приехать в середине мая 11:17 У женщины мама 92 года переживает, как восстанавливать жилье, будут ли льготы. Куйвашев еще раз напомнил, что все будет бесплатно 11:16 Госпошлину за работу нотариусов в Сосьве жители платить не будут — область эти расходы берет на себя 11:16 Женщина, у которой мама в Сосьве: как жить среди брошенных и сгоревших домов? Небезопасно

Куйвашев просит обращаться к своему заму Сергею Швиндту и обозначать свои пожелания 11:15 Жители Сосьвы встретили аплодисментами новость о решении губернатора Евгения Куйвашева о строительстве жилья для погорельцев.

Максимально оперативно в поселке приступят к возведению 60-квартирного дома. В ближайшее время также здесь должны появиться индивидуальные модульные дома. 11:13 Лесопилку областное правительство не может восстановить, говорит Куйвашев. Это частное предприятие, и открыть взамен государственный ДОК невозможно. Если найдется предприниматель, который захочет открыть, власти его поддержат. 11:12 Вопрос из зала: мы медики, у нас была больница (речь о скоревшем ФКУ ЛИУ 23). Более 400 человек остались без работы. Будете ли вы восстанавливать зону?

Куренков: решение по восстановлению колонии будет приниматься по моему возвращению в Москву. Я уже связался с Аппаратом президента. 11:11 Приехал мужчина из Воронежской области — забрать маму из Сосьвы. Хочет забрать сегодня и не может ждать, пока местные нотариусы оформят доверенность на жилье. Куйвашев говорит, что в таком случае граждане могут оформлять доверенности в своих регионах и не ждать. 11:09 Вопрос из зала: если сгорел многоквартирный дом, какой дом получат взамен?

Куйвашев отвечает: будет отстроен аналогичный многоквартирный дом 11:05 Куйвашев: возбуждено уголовное дело по факту пожара. Дознаватели и полицейские обязательно докопаются, откуда пошел пожар. За случившееся все ответственны в равной доли. И мы будем распутывать этот клубок 11:04 Куйвашев: компенсация на восстановление сгоревших домов будет выплачиваться из расчета 37 тысяч рублей на квадратный метр 11:03 Принято решение о строительстве 60-кв дома для расселения погорельцев. Срок около шести месяцев. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 11:03 Для решения проблемы погорельцев сформирован оперштаб. руководителем его стал замгубернатора Алексей Шмыков. По каждой семье будет составлен паспорт, дорожная карта восстановления домов. Штаб работает круглосуточно, все члены находятся здесь. До понедельника задача оформить все паспорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев экстренно прибыли в Сосьву для встречи с местными жителями, чье жилье пострадало в крупном пожаре. URA.RU ведет прямую трансляцию встречи. 11:49 27.04.2023 Бывший глава поселка призывает Куренкова и Куйвашева запретить выдавать путевки охотникам в период пожаров. Иначе лесные пожары будут еще страшнее. 11:44 27.04.2023 Погорельцы получат компенсацию 150к за утерянное имущество (не за само жилье, а за все сгоревшее внутри). В случае отказа от нового жилья, взамен погорельцы получат только по 37 тысяч за квадратный метр. 11:37 27.04.2023 Горел многоквартирный дом местных сотрудников ФСИН. Они переживают — «Наш дом (служебное жилье) восстановят или все-таки переселят в новый?». Куйвашев отвечает, что в ближайшие три дня будут работать специалисты, которые оценят состояние многоквартирника и будет принято решение. Его доведут до руководства ФСИН России 11:34 27.04.2023 Важный вопрос — новые дома построят под какое отопление? Куйвашев говорит, что жителям дадут право выбирать: печное, водяное, электрическое, комбинированное. Жители довольны. 11:30 27.04.2023 Жительница: пострадало много грузовой техники, будут ли ее восстанавливать и компенсировать ущерб? Куйвашев: нет, правительство не может компенсировать технику. Только жилье. 11:29 27.04.2023 Куйвашев: с завтрашнего дня в WhatsApp будет создана общая группа для погорельцев. 11:28 27.04.2023 Местный священник задает вопрос: из-за пожара возникла проблема со снабжением дома при храме (отсутствует вода и свет), хоть сам дом и не пострадал. Куйвашев отвечает, что министр ЖКХ Николай Смирнов уже съездил в этот дом, его решено восстанавливать полностью. 11:25 27.04.2023 У жителей проблема — из-за пожара перестал работать уличный колодец на несколько домов. Нет возможности ни попить, ни полить урожай. Куйвашев заверил, что такие колодцы восстановят в первую очередь 11:23 27.04.2023 Куренков: паспорта пострадавших начинают формировать с завтрашнего дня, с 8 часов утра. Чтобы желания погорельцев стали делами, они должны быть обозначены в паспортах. 11:21 27.04.2023 Куренков: Мы не уйдем отсюда, пока у вас есть вопросы и пока мы на них не ответим. Мы приехали, чтобы вам помочь. Мы понимаем, что вы пережили 11:19 27.04.2023 Первые результаты Куренков и Куйвашев обсудят с жителями 15 мая. «Плюс-минус два-три дня». 11:18 27.04.2023 Губернатор заверил жителей, что будет приезжать и смотреть лично: «Я вам надоем еще». Куренков пообещал приехать в середине мая 11:17 27.04.2023 У женщины мама 92 года переживает, как восстанавливать жилье, будут ли льготы. Куйвашев еще раз напомнил, что все будет бесплатно 11:16 27.04.2023 Госпошлину за работу нотариусов в Сосьве жители платить не будут — область эти расходы берет на себя 11:16 27.04.2023 Женщина, у которой мама в Сосьве: как жить среди брошенных и сгоревших домов? Небезопасно Куйвашев просит обращаться к своему заму Сергею Швиндту и обозначать свои пожелания 11:15 27.04.2023 Жители Сосьвы встретили аплодисментами новость о решении губернатора Евгения Куйвашева о строительстве жилья для погорельцев. Максимально оперативно в поселке приступят к возведению 60-квартирного дома. В ближайшее время также здесь должны появиться индивидуальные модульные дома. 11:13 27.04.2023 Лесопилку областное правительство не может восстановить, говорит Куйвашев. Это частное предприятие, и открыть взамен государственный ДОК невозможно. Если найдется предприниматель, который захочет открыть, власти его поддержат. 11:12 27.04.2023 Вопрос из зала: мы медики, у нас была больница (речь о скоревшем ФКУ ЛИУ 23). Более 400 человек остались без работы. Будете ли вы восстанавливать зону? Куренков: решение по восстановлению колонии будет приниматься по моему возвращению в Москву. Я уже связался с Аппаратом президента. 11:11 27.04.2023 Приехал мужчина из Воронежской области — забрать маму из Сосьвы. Хочет забрать сегодня и не может ждать, пока местные нотариусы оформят доверенность на жилье. Куйвашев говорит, что в таком случае граждане могут оформлять доверенности в своих регионах и не ждать. 11:09 27.04.2023 Вопрос из зала: если сгорел многоквартирный дом, какой дом получат взамен? Куйвашев отвечает: будет отстроен аналогичный многоквартирный дом 11:05 27.04.2023 Куйвашев: возбуждено уголовное дело по факту пожара. Дознаватели и полицейские обязательно докопаются, откуда пошел пожар. За случившееся все ответственны в равной доли. И мы будем распутывать этот клубок 11:04 27.04.2023 Куйвашев: компенсация на восстановление сгоревших домов будет выплачиваться из расчета 37 тысяч рублей на квадратный метр 11:03 27.04.2023 Принято решение о строительстве 60-кв дома для расселения погорельцев. Срок около шести месяцев. 11:03 27.04.2023 Для решения проблемы погорельцев сформирован оперштаб. руководителем его стал замгубернатора Алексей Шмыков. По каждой семье будет составлен паспорт, дорожная карта восстановления домов. Штаб работает круглосуточно, все члены находятся здесь. До понедельника задача оформить все паспорта.