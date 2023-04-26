Челябинца подозревают в поджоге торговой точки бывшей жены

27 апреля 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

У мужчины могли быть мотивы для поджога павильона Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жителя Миасса (Челябинская область) подозревают в поджоге торгового павильона, принадлежащего его бывшей жене. Как сообщил источник в силовых структурах, мужчина находится в розыске. «Потенциальный подозреваемый в поджоге — бывший муж бизнес-леди. У него могли быть мотивы. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ („Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества“)», — рассказал источник. По данным URA.RU, местоположение мужчины известно. Он заперся в квартире. Задержанию препятствует заявительница, которая не дает согласие на взлом двери. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU подтвердили факт возгорания. Там сообщили, что в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что павильон находится у дома №29 по улице Победы. То есть поджигателя не испугала даже близость объекта к отделу ФСБ, находящегося буквально через несколько домов. В ликвидации возгорания участвовали две автоцистерны и семь человек личного состава. Огнем было уничтожено остекление павильона, вещи, потолок.

Жителя Миасса (Челябинская область) подозревают в поджоге торгового павильона, принадлежащего его бывшей жене. Как сообщил источник в силовых структурах, мужчина находится в розыске. «Потенциальный подозреваемый в поджоге — бывший муж бизнес-леди. У него могли быть мотивы. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ („Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества“)», — рассказал источник. По данным URA.RU, местоположение мужчины известно. Он заперся в квартире. Задержанию препятствует заявительница, которая не дает согласие на взлом двери. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU подтвердили факт возгорания. Там сообщили, что в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что павильон находится у дома №29 по улице Победы. То есть поджигателя не испугала даже близость объекта к отделу ФСБ, находящегося буквально через несколько домов. В ликвидации возгорания участвовали две автоцистерны и семь человек личного состава. Огнем было уничтожено остекление павильона, вещи, потолок.