26 апреля 2023

Челябинца подозревают в поджоге торговой точки бывшей жены

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Нижневартовск, зажигалка, огонь
У мужчины могли быть мотивы для поджога павильона Фото:

Жителя Миасса (Челябинская область) подозревают в поджоге торгового павильона, принадлежащего его бывшей жене. Как сообщил источник в силовых структурах, мужчина находится в розыске.

«Потенциальный подозреваемый в поджоге — бывший муж бизнес-леди. У него могли быть мотивы. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ („Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества“)», — рассказал источник.

По данным URA.RU, местоположение мужчины известно. Он заперся в квартире. Задержанию препятствует заявительница, которая не дает согласие на взлом двери.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU подтвердили факт возгорания. Там сообщили, что в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что павильон находится у дома №29 по улице Победы. То есть поджигателя не испугала даже близость объекта к отделу ФСБ, находящегося буквально через несколько домов. В ликвидации возгорания участвовали две автоцистерны и семь человек личного состава. Огнем было уничтожено остекление павильона, вещи, потолок.

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Жителя Миасса (Челябинская область) подозревают в поджоге торгового павильона, принадлежащего его бывшей жене. Как сообщил источник в силовых структурах, мужчина находится в розыске. «Потенциальный подозреваемый в поджоге — бывший муж бизнес-леди. У него могли быть мотивы. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ („Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества“)», — рассказал источник. По данным URA.RU, местоположение мужчины известно. Он заперся в квартире. Задержанию препятствует заявительница, которая не дает согласие на взлом двери. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU подтвердили факт возгорания. Там сообщили, что в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что павильон находится у дома №29 по улице Победы. То есть поджигателя не испугала даже близость объекта к отделу ФСБ, находящегося буквально через несколько домов. В ликвидации возгорания участвовали две автоцистерны и семь человек личного состава. Огнем было уничтожено остекление павильона, вещи, потолок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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