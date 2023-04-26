26 апреля 2023

Суд признал законным штраф Ройзману* за организацию митингов

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Ройзман в отделе полиции №7 Октябрьского района города Екатеринбурга, ройзман евгений
Силовики считают, что Евгений Ройзман (признан иноагентом) выступил одним из организаторов митингов в 2021 году Фото:

Свердловский областной суд утвердил решение оштрафовать на 565 тысяч рублей организаторов незаконных митингов, среди которых экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом). Об этом URA.RU сообщил источник в суде.

«Суд отклонил апелляцию защитников и оставил решение Октябрьского суда без изменения», — сообщил собеседник. Штраф в 565 тысяч рублей в отношении пятерых свердловчан оставлен в силе.

URA.RU обратилось в пресс-службу Свердловского областного суда. Там пообещали уточнить информацию позднее.

Ройзман, Сергей Чеченев, Кирилл Серебренников, Ирина Норман и Виктория Райх были наказаны за организацию несогласованного митинга в 2021 году. По версии силовиков, они своими действиями вынудили полицию выводить на улицы дополнительные силы. Затраты правоохранителей составили более полумиллиона рублей, которые должны компенсировать Ройзман и его единомышленники.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Свердловский областной суд утвердил решение оштрафовать на 565 тысяч рублей организаторов незаконных митингов, среди которых экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом). Об этом URA.RU сообщил источник в суде. «Суд отклонил апелляцию защитников и оставил решение Октябрьского суда без изменения», — сообщил собеседник. Штраф в 565 тысяч рублей в отношении пятерых свердловчан оставлен в силе. URA.RU обратилось в пресс-службу Свердловского областного суда. Там пообещали уточнить информацию позднее. Ройзман, Сергей Чеченев, Кирилл Серебренников, Ирина Норман и Виктория Райх были наказаны за организацию несогласованного митинга в 2021 году. По версии силовиков, они своими действиями вынудили полицию выводить на улицы дополнительные силы. Затраты правоохранителей составили более полумиллиона рублей, которые должны компенсировать Ройзман и его единомышленники. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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