Суд признал законным штраф Ройзману* за организацию митингов

Свердловский областной суд утвердил решение оштрафовать на 565 тысяч рублей организаторов незаконных митингов, среди которых экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом). Об этом URA.RU сообщил источник в суде.
«Суд отклонил апелляцию защитников и оставил решение Октябрьского суда без изменения», — сообщил собеседник. Штраф в 565 тысяч рублей в отношении пятерых свердловчан оставлен в силе.
URA.RU обратилось в пресс-службу Свердловского областного суда. Там пообещали уточнить информацию позднее.
Ройзман, Сергей Чеченев, Кирилл Серебренников, Ирина Норман и Виктория Райх были наказаны за организацию несогласованного митинга в 2021 году. По версии силовиков, они своими действиями вынудили полицию выводить на улицы дополнительные силы. Затраты правоохранителей составили более полумиллиона рублей, которые должны компенсировать Ройзман и его единомышленники.
*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.