Мэр Нового Уренгоя дал старт ямочному ремонту дорог

27 апреля 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Начались первые ремонты на дорогах Нового Уренгоя в этом сезоне Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) 27 апреля начался ямочный ремонт дорог. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Андрей Воронов. «Стартанули первые ремонты на дорогах Нового Уренгоя в этом сезоне. Рабочие используют холодный асфальт, закрывают выбоины после зимы», — написал он. Мэр подчеркнул, что дорожники не теряют времени и приступили к ремонту, не дожидаясь лета. Специалистам поставили задачу устранить мелкие ямы, чтобы сохранить дороги.

В Новом Уренгое (ЯНАО) 27 апреля начался ямочный ремонт дорог. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Андрей Воронов. «Стартанули первые ремонты на дорогах Нового Уренгоя в этом сезоне. Рабочие используют холодный асфальт, закрывают выбоины после зимы», — написал он. Мэр подчеркнул, что дорожники не теряют времени и приступили к ремонту, не дожидаясь лета. Специалистам поставили задачу устранить мелкие ямы, чтобы сохранить дороги.