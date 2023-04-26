Мэр Нового Уренгоя дал старт ямочному ремонту дорог

Начались первые ремонты на дорогах Нового Уренгоя в этом сезоне
В Новом Уренгое (ЯНАО) 27 апреля начался ямочный ремонт дорог. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Андрей Воронов.
«Стартанули первые ремонты на дорогах Нового Уренгоя в этом сезоне. Рабочие используют холодный асфальт, закрывают выбоины после зимы», — написал он.
Мэр подчеркнул, что дорожники не теряют времени и приступили к ремонту, не дожидаясь лета. Специалистам поставили задачу устранить мелкие ямы, чтобы сохранить дороги.
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