26 апреля 2023
25 апреля 2023

Мэр Нового Уренгоя дал старт ямочному ремонту дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция по качеству обслуживания дорог. Тюмень, яма на проезжей части, ремонт дороги, плохая дорога, яма на дороге, яма на асфальте, 2, ремонт дорог
Начались первые ремонты на дорогах Нового Уренгоя в этом сезоне Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 27 апреля начался ямочный ремонт дорог. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Андрей Воронов.

«Стартанули первые ремонты на дорогах Нового Уренгоя в этом сезоне. Рабочие используют холодный асфальт, закрывают выбоины после зимы», — написал он.

Мэр подчеркнул, что дорожники не теряют времени и приступили к ремонту, не дожидаясь лета. Специалистам поставили задачу устранить мелкие ямы, чтобы сохранить дороги.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 27 апреля начался ямочный ремонт дорог. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Андрей Воронов. «Стартанули первые ремонты на дорогах Нового Уренгоя в этом сезоне. Рабочие используют холодный асфальт, закрывают выбоины после зимы», — написал он. Мэр подчеркнул, что дорожники не теряют времени и приступили к ремонту, не дожидаясь лета. Специалистам поставили задачу устранить мелкие ямы, чтобы сохранить дороги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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