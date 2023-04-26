26 апреля 2023

В аэропорту Кольцово готовятся к наплыву пассажиров 8 мая

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Зал ожидания аэропорта «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, ожидание, багаж, полет, телетрап, аэрофлот, чемодан, авиалайнер, пассажиры, ручная кладь, авиакомпания, туристы, туризм, взлетное поле, боинг 737-800, vq-bhw, федор плевако, пассажирский рукав, перелет
В майские праздники в Кольцово планируется большее количество рейсов, чем в обычные дни Фото:

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) готовятся принять и отправить в майские праздники более 1,7 тысяч рейсов. Самым загруженным днем будет 8 мая, когда к выполнению запланированы 167 взлетно-посадочных операций, сообщили URA.RU в пресс-службе Кольцово.

«Кольцово сформировал расписание на период майских праздников. С 29 апреля по 9 мая включительно аэропорт обслужит более 1,7 тысяч рейсов. Пиковым днем ожидается понедельник 8 мая, когда к выполнению запланированы 167 взлетно-посадочных операций», — рассказали в аэропорту.

В майские праздники свердловчане смогут улететь по 77 направлениям — как внутри России, так и международных. Пассажирам доступны прямые рейсы в Сочи, Минеральные Воды, Горно-Алтайск, Калининград, а также в Анталью, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Шарджу, Дубай и другие города.

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В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) готовятся принять и отправить в майские праздники более 1,7 тысяч рейсов. Самым загруженным днем будет 8 мая, когда к выполнению запланированы 167 взлетно-посадочных операций, сообщили URA.RU в пресс-службе Кольцово. «Кольцово сформировал расписание на период майских праздников. С 29 апреля по 9 мая включительно аэропорт обслужит более 1,7 тысяч рейсов. Пиковым днем ожидается понедельник 8 мая, когда к выполнению запланированы 167 взлетно-посадочных операций», — рассказали в аэропорту. В майские праздники свердловчане смогут улететь по 77 направлениям — как внутри России, так и международных. Пассажирам доступны прямые рейсы в Сочи, Минеральные Воды, Горно-Алтайск, Калининград, а также в Анталью, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Шарджу, Дубай и другие города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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