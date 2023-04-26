В аэропорту Кольцово готовятся к наплыву пассажиров 8 мая 27 апреля 2023 в 11:24 Размер текста - 17 + В майские праздники в Кольцово планируется большее количество рейсов, чем в обычные дни Фото: Владимир Андреев © URA.RU В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) готовятся принять и отправить в майские праздники более 1,7 тысяч рейсов. Самым загруженным днем будет 8 мая, когда к выполнению запланированы 167 взлетно-посадочных операций, сообщили URA.RU в пресс-службе Кольцово. «Кольцово сформировал расписание на период майских праздников. С 29 апреля по 9 мая включительно аэропорт обслужит более 1,7 тысяч рейсов. Пиковым днем ожидается понедельник 8 мая, когда к выполнению запланированы 167 взлетно-посадочных операций», — рассказали в аэропорту. В майские праздники свердловчане смогут улететь по 77 направлениям — как внутри России, так и международных. Пассажирам доступны прямые рейсы в Сочи, Минеральные Воды, Горно-Алтайск, Калининград, а также в Анталью, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Шарджу, Дубай и другие города. В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) готовятся принять и отправить в майские праздники более 1,7 тысяч рейсов. Самым загруженным днем будет 8 мая, когда к выполнению запланированы 167 взлетно-посадочных операций, сообщили URA.RU в пресс-службе Кольцово. «Кольцово сформировал расписание на период майских праздников. С 29 апреля по 9 мая включительно аэропорт обслужит более 1,7 тысяч рейсов. Пиковым днем ожидается понедельник 8 мая, когда к выполнению запланированы 167 взлетно-посадочных операций», — рассказали в аэропорту. В майские праздники свердловчане смогут улететь по 77 направлениям — как внутри России, так и международных. Пассажирам доступны прямые рейсы в Сочи, Минеральные Воды, Горно-Алтайск, Калининград, а также в Анталью, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Шарджу, Дубай и другие города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям