26 апреля 2023

На челябинку заведут уголовное дело за попытки похудеть

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина приобрела в интернет-магазине 378 капсул с запрещенным веществом Фото:

На жительницу Челябинска могут возбудить уголовное дело за ее попытки похудеть. Как пояснили URA.RU в пресс-службе региональной таможенного управления, женщина выписала себе около 400 капсул запрещенного вещества, усиливающего чувство насыщения.

«Жительница Челябинска в погоне за стройностью и красотой заказала в интернет-магазине шесть различных биологически активных добавок. Содержимое почтового пакета проверили таможенных эксперты, которые подтвердили наличие в 378 капсулах сильнодействующего препарата — сибутрамин», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни.

Там отметили, что с 2008 года сибутрамин включен в утвержденный правительством РФ список сильнодействующих препаратов как анорексигенное средство, усиливающее чувство насыщения. Оно является производным от амфетамина.

Материалы дела переданы в органы внутренних дел России на транспорте для принятия решения. В отношении женщины может быть возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ»).

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На жительницу Челябинска могут возбудить уголовное дело за ее попытки похудеть. Как пояснили URA.RU в пресс-службе региональной таможенного управления, женщина выписала себе около 400 капсул запрещенного вещества, усиливающего чувство насыщения. «Жительница Челябинска в погоне за стройностью и красотой заказала в интернет-магазине шесть различных биологически активных добавок. Содержимое почтового пакета проверили таможенных эксперты, которые подтвердили наличие в 378 капсулах сильнодействующего препарата — сибутрамин», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни. Там отметили, что с 2008 года сибутрамин включен в утвержденный правительством РФ список сильнодействующих препаратов как анорексигенное средство, усиливающее чувство насыщения. Оно является производным от амфетамина. Материалы дела переданы в органы внутренних дел России на транспорте для принятия решения. В отношении женщины может быть возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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