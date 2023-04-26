На челябинку заведут уголовное дело за попытки похудеть

На жительницу Челябинска могут возбудить уголовное дело за ее попытки похудеть. Как пояснили URA.RU в пресс-службе региональной таможенного управления, женщина выписала себе около 400 капсул запрещенного вещества, усиливающего чувство насыщения.
«Жительница Челябинска в погоне за стройностью и красотой заказала в интернет-магазине шесть различных биологически активных добавок. Содержимое почтового пакета проверили таможенных эксперты, которые подтвердили наличие в 378 капсулах сильнодействующего препарата — сибутрамин», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни.
Там отметили, что с 2008 года сибутрамин включен в утвержденный правительством РФ список сильнодействующих препаратов как анорексигенное средство, усиливающее чувство насыщения. Оно является производным от амфетамина.
Материалы дела переданы в органы внутренних дел России на транспорте для принятия решения. В отношении женщины может быть возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ»).
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