РЕН ТВ: Блиновская надеялась сбежать в Казахстан

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Елена Блиновская пыталась улететь на самолете в Казахстан, но в итоге поехала на автомобиле в сторону Беларуси Фото:

Автор «Марафона желаний», блогер Елена Блиновская пыталась сбежать из России через Казахстан. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«У Елены Блиновской был куплен билет на самолет в Казахстан. <…> Она должна была покинуть Россию в пять утра», — уточняет СМИ в своем telegram-канале. Они ссылаются на источники газеты «Известия». Тем не менее Блиновскую предупредили о потенциальном задержании и девушка решила покинуть страну на автомобиле Maybach через Беларусь. Ее задержали недалеко от Смоленска.

Следственный комитет РФ уточнил, что блогер была задержана на границе. Блиновскую обвиняют по двум статьям — уклонение от налогов и отмывание денег.

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Автор «Марафона желаний», блогер Елена Блиновская пыталась сбежать из России через Казахстан. Об этом сообщает РЕН ТВ. «У Елены Блиновской был куплен билет на самолет в Казахстан. <…> Она должна была покинуть Россию в пять утра», — уточняет СМИ в своем telegram-канале. Они ссылаются на источники газеты «Известия». Тем не менее Блиновскую предупредили о потенциальном задержании и девушка решила покинуть страну на автомобиле Maybach через Беларусь. Ее задержали недалеко от Смоленска. Следственный комитет РФ уточнил, что блогер была задержана на границе. Блиновскую обвиняют по двум статьям — уклонение от налогов и отмывание денег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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