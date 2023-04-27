РЕН ТВ: Блиновская надеялась сбежать в Казахстан

Автор «Марафона желаний», блогер Елена Блиновская пыталась сбежать из России через Казахстан. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«У Елены Блиновской был куплен билет на самолет в Казахстан. <…> Она должна была покинуть Россию в пять утра», — уточняет СМИ в своем telegram-канале. Они ссылаются на источники газеты «Известия». Тем не менее Блиновскую предупредили о потенциальном задержании и девушка решила покинуть страну на автомобиле Maybach через Беларусь. Ее задержали недалеко от Смоленска.
Следственный комитет РФ уточнил, что блогер была задержана на границе. Блиновскую обвиняют по двум статьям — уклонение от налогов и отмывание денег.
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