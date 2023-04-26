26 апреля 2023
25 апреля 2023

Заправка с самым дешевым бензином в ХМАО найдена на нефтяном месторождении

© Служба новостей «URA.RU»
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Кризис в Югре. Ханты-Мансийск, бензин, заправка, топливо
На Самотлорском месторождении продают бензин по 36 рублей за литр Фото:

Заправка с самым дешевым бензином марки АИ-92 в ХМАО находится рядом с Нижневартовском, на Самотлорском месторождении. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил автомобилист, регулярно передвигающийся по дорогам округа.

«Сейчас самый дешевый 92-й бензин продают на Самотлоре — по 36 рублей за литр: АЗС находится на 22-м километре дороги Нижневартовск-Радужный, за поворотом на Самотлорское месторождение. На заправке „Газпромнефти“, где раньше покупал по 33, повысили цену до 44 рублей», — рассказал водитель.

На горячей линии компании «Роснефть», которой принадлежит станция, агентству ответили, что стоимость бензина АИ-92 на данной заправке — 36 рублей 5 копеек. «Актуальная цена бензина марки АИ-92 на АЗС „ТНК“ № 49 составляет 36 рублей 5 копеек за литр. Приехать заправиться может любой желающий», — сообщили в компании.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО нашли заправки с самыми низкими ценами на бензин. Дешевое топливо продавали на АЗС «Газпромнефти», расположенной на трассе между Нижневартовском и Мегионом.

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Заправка с самым дешевым бензином марки АИ-92 в ХМАО находится рядом с Нижневартовском, на Самотлорском месторождении. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил автомобилист, регулярно передвигающийся по дорогам округа. «Сейчас самый дешевый 92-й бензин продают на Самотлоре — по 36 рублей за литр: АЗС находится на 22-м километре дороги Нижневартовск-Радужный, за поворотом на Самотлорское месторождение. На заправке „Газпромнефти“, где раньше покупал по 33, повысили цену до 44 рублей», — рассказал водитель. На горячей линии компании «Роснефть», которой принадлежит станция, агентству ответили, что стоимость бензина АИ-92 на данной заправке — 36 рублей 5 копеек. «Актуальная цена бензина марки АИ-92 на АЗС „ТНК“ № 49 составляет 36 рублей 5 копеек за литр. Приехать заправиться может любой желающий», — сообщили в компании. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО нашли заправки с самыми низкими ценами на бензин. Дешевое топливо продавали на АЗС «Газпромнефти», расположенной на трассе между Нижневартовском и Мегионом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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