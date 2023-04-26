Заправка с самым дешевым бензином в ХМАО найдена на нефтяном месторождении

27 апреля 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

На Самотлорском месторождении продают бензин по 36 рублей за литр Фото: Александр Елизаров © URA.RU Заправка с самым дешевым бензином марки АИ-92 в ХМАО находится рядом с Нижневартовском, на Самотлорском месторождении. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил автомобилист, регулярно передвигающийся по дорогам округа. «Сейчас самый дешевый 92-й бензин продают на Самотлоре — по 36 рублей за литр: АЗС находится на 22-м километре дороги Нижневартовск-Радужный, за поворотом на Самотлорское месторождение. На заправке „Газпромнефти“, где раньше покупал по 33, повысили цену до 44 рублей», — рассказал водитель. На горячей линии компании «Роснефть», которой принадлежит станция, агентству ответили, что стоимость бензина АИ-92 на данной заправке — 36 рублей 5 копеек. «Актуальная цена бензина марки АИ-92 на АЗС „ТНК“ № 49 составляет 36 рублей 5 копеек за литр. Приехать заправиться может любой желающий», — сообщили в компании. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО нашли заправки с самыми низкими ценами на бензин. Дешевое топливо продавали на АЗС «Газпромнефти», расположенной на трассе между Нижневартовском и Мегионом.

Заправка с самым дешевым бензином марки АИ-92 в ХМАО находится рядом с Нижневартовском, на Самотлорском месторождении. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил автомобилист, регулярно передвигающийся по дорогам округа. «Сейчас самый дешевый 92-й бензин продают на Самотлоре — по 36 рублей за литр: АЗС находится на 22-м километре дороги Нижневартовск-Радужный, за поворотом на Самотлорское месторождение. На заправке „Газпромнефти“, где раньше покупал по 33, повысили цену до 44 рублей», — рассказал водитель. На горячей линии компании «Роснефть», которой принадлежит станция, агентству ответили, что стоимость бензина АИ-92 на данной заправке — 36 рублей 5 копеек. «Актуальная цена бензина марки АИ-92 на АЗС „ТНК“ № 49 составляет 36 рублей 5 копеек за литр. Приехать заправиться может любой желающий», — сообщили в компании. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО нашли заправки с самыми низкими ценами на бензин. Дешевое топливо продавали на АЗС «Газпромнефти», расположенной на трассе между Нижневартовском и Мегионом.