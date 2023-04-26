В Тобольске отключат воду на все лето

27 апреля 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

После завершения отопительного сезона в Тобольске начнутся гидравлические испытания трубопроводов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Тобольска (Тюменская область) останутся на все лето без горячей воды. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «После завершения отопительного сезона в городе начнутся гидравлические испытания трубопроводов. После испытаний начнется капитальный ремонт основной котельной, который должны завершить к 1 сентября 2023 года», — рассказали агентству в пресс-службе мэрии Тобольска. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске «Сибирско-Уральская энергетическая компания» проведет замену изношенных водопроводов. В рамках проекта планируется обновить систему Жуковского водозабора, которой более 30 лет. Обновлено в 12:37 В мэрии Тобольска добавили, что отключение воды является вынужденной мерой в связи с большим объемом работ необходимым для безаварийного прохождения отопительного сезона. «В связи с незавершенным ремонтом прошлых лет сетей теплоснабжение образовался большой процент износа теплосетей. В настоящее время возникла необходимость проведения ремонтных работ на магистральном участке трубопровода от Тобольской ТЭЦ до городской котельной, общей протяженностью чуть более одного километра. Плановый срок реализации мероприятия — 2023 год. Реализация мероприятия по объекту является технически сложной, так как через эту систему осуществляется теплоснабжение более 60% потребителей города», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тобольска (Тюменская область) останутся на все лето без горячей воды. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «После завершения отопительного сезона в городе начнутся гидравлические испытания трубопроводов. После испытаний начнется капитальный ремонт основной котельной, который должны завершить к 1 сентября 2023 года», — рассказали агентству в пресс-службе мэрии Тобольска. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске «Сибирско-Уральская энергетическая компания» проведет замену изношенных водопроводов. В рамках проекта планируется обновить систему Жуковского водозабора, которой более 30 лет. Обновлено в 12:37 В мэрии Тобольска добавили, что отключение воды является вынужденной мерой в связи с большим объемом работ необходимым для безаварийного прохождения отопительного сезона. «В связи с незавершенным ремонтом прошлых лет сетей теплоснабжение образовался большой процент износа теплосетей. В настоящее время возникла необходимость проведения ремонтных работ на магистральном участке трубопровода от Тобольской ТЭЦ до городской котельной, общей протяженностью чуть более одного километра. Плановый срок реализации мероприятия — 2023 год. Реализация мероприятия по объекту является технически сложной, так как через эту систему осуществляется теплоснабжение более 60% потребителей города», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.