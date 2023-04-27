Жители Сосьвы обвинили главу поселка в пожаре. Видео

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Юбилей областного военкомата. Курган, депутат, совещание, чиновник, документы, засадение
Геннадия Макарова обвинили в халатном отношении к уборке территорий Фото:
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Пожары в Свердловской области

Некоторые жители поселка Сосьва (Свердловская область), частично уничтоженного огнем, обвинили в произошедшем местную администрацию. Гнев местных жителей был обращен в адрес главы поселка Геннадия Макарова. Об этом сообщает журналист URA.RU из Сосьвы, где проходит собрание главы региона Евгения Куйвашева и главы МЧС России Александра Куренкова с местными жителями.

«Жители ополчились на главу Сосьвы Геннадия Макарова. По их словам, территория ДОКа давно была захламлена мусором и регулярно горела. У Макарова, как говорит местная жительница, было предписание прокуратуры убрать все. Но это не сделали. „Вы в этом виноваты“», — кричат главе местные жители, сообщает корреспондент агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Свердловской области и глава МЧС России прибыли в уничтоженную огнем Сосьву. Вся важная информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.

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Некоторые жители поселка Сосьва (Свердловская область), частично уничтоженного огнем, обвинили в произошедшем местную администрацию. Гнев местных жителей был обращен в адрес главы поселка Геннадия Макарова. Об этом сообщает журналист URA.RU из Сосьвы, где проходит собрание главы региона Евгения Куйвашева и главы МЧС России Александра Куренкова с местными жителями. «Жители ополчились на главу Сосьвы Геннадия Макарова. По их словам, территория ДОКа давно была захламлена мусором и регулярно горела. У Макарова, как говорит местная жительница, было предписание прокуратуры убрать все. Но это не сделали. „Вы в этом виноваты“», — кричат главе местные жители, сообщает корреспондент агентства. Ранее URA.RU сообщало, что глава Свердловской области и глава МЧС России прибыли в уничтоженную огнем Сосьву. Вся важная информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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