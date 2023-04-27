Геннадия Макарова обвинили в халатном отношении к уборке территорий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Некоторые жители поселка Сосьва (Свердловская область), частично уничтоженного огнем, обвинили в произошедшем местную администрацию. Гнев местных жителей был обращен в адрес главы поселка Геннадия Макарова. Об этом сообщает журналист URA.RU из Сосьвы, где проходит собрание главы региона Евгения Куйвашева и главы МЧС России Александра Куренкова с местными жителями.

«Жители ополчились на главу Сосьвы Геннадия Макарова. По их словам, территория ДОКа давно была захламлена мусором и регулярно горела. У Макарова, как говорит местная жительница, было предписание прокуратуры убрать все. Но это не сделали. „Вы в этом виноваты“», — кричат главе местные жители, сообщает корреспондент агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Свердловской области и глава МЧС России прибыли в уничтоженную огнем Сосьву. Вся важная информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.