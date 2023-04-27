На ресурсе «Госуслуг» предупредили, что с 1 октября 2023 года для входа станет обязательной двухэтапная аутентификация. Информация появляется при попытке входа на ресурс.
«Подключите дополнительный вход с подтверждением. Подключите дополнительный способ подтверждения входа, чтобы обезопасить доступ к вашим данным на „Госуслугах“. 1 октября 2023 г. подтверждение входа станет обязательным», — пишется при попытке входа. Дополнительными способами входа являются биометрия, СМС-сообщение и одноразовый код.
Первого октября в России начинается весенний призыв. Однако в 2022 году его переносили на месяц на фоне частичной мобилизации. Ранее Минцифры сообщало, что двухэтапная аутентификация станет обязательной с 1 июня 2023 года, передает Life. Глава Минцифры Максут Шадаев объяснил, что благодаря этому новшеству будут дополнительно защищены данные пользователей портала, в частности тех, кто использует простые пароли.
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