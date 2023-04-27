Свердловчанин, убивший инвалида из-за кота, предстанет перед судом

Свердловчанин решил избить соседа из-за убежавшего кота Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд рассмотрит дело жителя Березовского (Свердловская область), убившего своего гостя-инвалида, из-за которого из квартиры убежал кот. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело направлено в Березовский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве. Мужчине грозит до 15 лет колонии после смерти инвалида.

Инцидент произошел в феврале. Мужчина с инвалидностью третьей группы, у которого накануне в пожаре умерла жена, ночевал у соседей. Уходя из квартиры, он оставил дверь открытой. Хозяин, увидевший, что из-за того, что выход в подъезд был свободен, убежал его кот, пошел искать своего гостя. Найдя его в другой квартире, мужчина 26 раз ударил инвалида по голове, из-за чего тот погиб.