Челябинскому губернатору предложили отслеживать видеокамерами людей с оружием

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру 27 апреля предложили отслеживать на улицах людей с оружием с помощью подключенных к единой платформе видеокамер. Об этом директор филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов сообщил на площадке форуме «Цифровое развитие региона».
«Губернатора Алексея Текслера заинтересовало решение с созданием системы видеонаблюдения по детекции оружия в руках. В зависимости от того, как заказчик настроит, сигнал можно выводить на пульты охраны, отправлять данные в полицию или активировать сигнализацию», — уточнил Макагонов.
Решение находится в стадии пилотирования, и в течение 2023 года будет готово к использованию. Если регион присоединится, это поможет накопить большее количество кейсов для обучения нейросети. Разработчики в «Ростелекоме» рассчитывают поднять точность детекции до величины, приемлемой для надежного использования.
Как отметил Макагонов, компания стремится использовать импортозамещающие технологии. Другой разработкой, которая заинтересовала губернатора, стала возможность объединить на платформе данные дронов, отслеживающих в регионе распространение пожаров.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.