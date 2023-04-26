Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина пригласила жителей региона на финал Высшей лиги по баскетболу среди мужских команд. Текслер заявила, что команде «Челбаскет» на ближайших матчах будет особенно нужна поддержка челябинцев.
«Уже 29 и 30 апреля в Челябинске пройдет Финал четырех Высшей лиги по баскетболу среди мужских команд. Команде как никогда нужна ваша поддержка, присоединяйтесь к нам на трибуны Дворца спорта „Юность“», — написала супруга губернатора на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Жена губернатора назвала предстоящий финал главным спортивным событием весеннего сезона в Челябинске. Она также отметила, что часть средств от продажи билетов направят в спортивную школу №8 Челябинска и поддержку команд ветеранов. Тем, кто не может приобрести билет, но хочет попасть на матч Текслер посоветовала написать в паблик «Челбаскета».
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