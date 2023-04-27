В Госдуме решили приравнять зарплаты депутатов к средним по РФ

Партия «Справедливая Россия» внесла законопроект, по которому зарплаты депутатов Госдумы будут приравнены к средним по стране. Под законопроектом, поданным на рассмотрение председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, подписались все основные члены партии.
«Законопроект предлагает приравнять заработную плату сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы к средней по стране», — говорится в заявлении. Члены партии уточнили, что так депутаты Госдумы смогут доказать свою близость к народу не только словами, но и на деле.
Подобное предложение уже озвучивали в 2022 году, передает «Национальная служба новостей». Тогда заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин выступил с таким же предложением, сославшись на опыт Казахстана, где правительство приняло решение не повышать зарплаты депутатов в течение пяти лет.
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