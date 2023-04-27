В Госдуме решили приравнять зарплаты депутатов к средним по РФ

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
Зарплаты депутатов Госдумы должны быть приравнены к средним по стране, сообщают члены партии «Справедливая Россия» Фото:

Партия «Справедливая Россия» внесла законопроект, по которому зарплаты депутатов Госдумы будут приравнены к средним по стране. Под законопроектом, поданным на рассмотрение председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, подписались все основные члены партии.

«Законопроект предлагает приравнять заработную плату сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы к средней по стране», — говорится в заявлении. Члены партии уточнили, что так депутаты Госдумы смогут доказать свою близость к народу не только словами, но и на деле.

Подобное предложение уже озвучивали в 2022 году, передает «Национальная служба новостей». Тогда заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин выступил с таким же предложением, сославшись на опыт Казахстана, где правительство приняло решение не повышать зарплаты депутатов в течение пяти лет.

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Партия «Справедливая Россия» внесла законопроект, по которому зарплаты депутатов Госдумы будут приравнены к средним по стране. Под законопроектом, поданным на рассмотрение председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, подписались все основные члены партии. «Законопроект предлагает приравнять заработную плату сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы к средней по стране», — говорится в заявлении. Члены партии уточнили, что так депутаты Госдумы смогут доказать свою близость к народу не только словами, но и на деле. Подобное предложение уже озвучивали в 2022 году, передает «Национальная служба новостей». Тогда заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин выступил с таким же предложением, сославшись на опыт Казахстана, где правительство приняло решение не повышать зарплаты депутатов в течение пяти лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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