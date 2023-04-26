В Челябинской области в 1,5 раза выросло число смертей от наркотиков

27 апреля 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

В I квартале 2023 года было зафиксировано 290 летальных исходов от употребления наркотиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в I квартале 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 45% выросло количество смертей от употребления наркотиков. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора в регионе. «Количество отравлений увеличилось только в одной из пяти групп: в группе „отравления наркотическими веществами“ — на 91 случай (45,73%). В I квартале 2023 года было зафиксировано 290 летальных исходов от употребления наркотиков, в прошлом году за аналогичный период — 199 случаев. Большая часть пострадавших — мужчины (268 случаев)», — уточнили в ведомстве. В остальных группах отмечено снижение количества отравлений. В группе «отравления другими мониторируемыми видами» — на 37 случаев (38,95%), в группе «отравления спиртосодержащей продукцией» — на 23 случая (29,11%), в группе «отравления лекарственными препаратами» — на 6 случаев (7,23%), в группе «отравления пищевыми продуктами» отравления не регистрировались (100%). Также официально нет ни одного факта отравления курительными смесями. Всего в I квартале 2023 года в лечебно-профилактических учреждениях Челябинской области зафиксировали 481 случай острых отравлений химической этиологии.

В Челябинской области в I квартале 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 45% выросло количество смертей от употребления наркотиков. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора в регионе. «Количество отравлений увеличилось только в одной из пяти групп: в группе „отравления наркотическими веществами“ — на 91 случай (45,73%). В I квартале 2023 года было зафиксировано 290 летальных исходов от употребления наркотиков, в прошлом году за аналогичный период — 199 случаев. Большая часть пострадавших — мужчины (268 случаев)», — уточнили в ведомстве. В остальных группах отмечено снижение количества отравлений. В группе «отравления другими мониторируемыми видами» — на 37 случаев (38,95%), в группе «отравления спиртосодержащей продукцией» — на 23 случая (29,11%), в группе «отравления лекарственными препаратами» — на 6 случаев (7,23%), в группе «отравления пищевыми продуктами» отравления не регистрировались (100%). Также официально нет ни одного факта отравления курительными смесями. Всего в I квартале 2023 года в лечебно-профилактических учреждениях Челябинской области зафиксировали 481 случай острых отравлений химической этиологии.