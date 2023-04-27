В самолет «Уральских Авиалиний» попала молния

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
На борту обнаружены следы попадания атмосферного электричества Фото:

В лайнер «Уральских авиалиний» попала молния. Речь идет о рейсе У6-079 Москва (Домодедово) — Санкт-Петербург (Пулково). Повреждение обнаружилось при выполнении технических работ. Об этом сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT.

«26.04.2023 17.45 (мск) аэропорт Санкт-Петербург (Пулково). При выполнении технических работ на ВС А-320, рейса У6-079 Москва (Домодедово) — Санкт-Петербург (Пулково) от 06.04.2023, обнаружены следы попадания атмосферного электричества на фюзеляже и крыльях. Идет оценка повреждений», — говорится в сообщении.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу авиаперевозчика. Там отказались комментировать инцидент.

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В лайнер «Уральских авиалиний» попала молния. Речь идет о рейсе У6-079 Москва (Домодедово) — Санкт-Петербург (Пулково). Повреждение обнаружилось при выполнении технических работ. Об этом сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT. «26.04.2023 17.45 (мск) аэропорт Санкт-Петербург (Пулково). При выполнении технических работ на ВС А-320, рейса У6-079 Москва (Домодедово) — Санкт-Петербург (Пулково) от 06.04.2023, обнаружены следы попадания атмосферного электричества на фюзеляже и крыльях. Идет оценка повреждений», — говорится в сообщении. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу авиаперевозчика. Там отказались комментировать инцидент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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