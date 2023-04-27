Появились кадры обыска в доме Блиновской. Видео

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Показали кадры с квартиры Блиновских Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Следственный комитет РФ опубликовал кадры обыска в доме блогера Елены Блиновской. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале ведомства.

На видео зафиксирован автопарк семьи с дорогостоящими мотоциклами и автомобилями. Также на видео попали кадры с задержания, где Блиновская в шлепках стоит на улице возле автомобиля Maybach.

Ранее 27 апреля следователи задержали автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую. Ее обвиняют в отмывании денег в размере 50 миллионов, а также в неуплате налогов практически на миллиард рублей.

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Следственный комитет РФ опубликовал кадры обыска в доме блогера Елены Блиновской. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале ведомства. На видео зафиксирован автопарк семьи с дорогостоящими мотоциклами и автомобилями. Также на видео попали кадры с задержания, где Блиновская в шлепках стоит на улице возле автомобиля Maybach. Ранее 27 апреля следователи задержали автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую. Ее обвиняют в отмывании денег в размере 50 миллионов, а также в неуплате налогов практически на миллиард рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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