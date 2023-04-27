Показали кадры с квартиры Блиновских
новость из сюжетаСиловики задержали блогера Елену Блиновскую
Следственный комитет РФ опубликовал кадры обыска в доме блогера Елены Блиновской. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале ведомства.
На видео зафиксирован автопарк семьи с дорогостоящими мотоциклами и автомобилями. Также на видео попали кадры с задержания, где Блиновская в шлепках стоит на улице возле автомобиля Maybach.
Ранее 27 апреля следователи задержали автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую. Ее обвиняют в отмывании денег в размере 50 миллионов, а также в неуплате налогов практически на миллиард рублей.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!