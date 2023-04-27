Появились кадры обыска в доме Блиновской. Видео 27 апреля 2023 в 13:15 Размер текста - 17 + Показали кадры с квартиры Блиновских Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Следственный комитет РФ опубликовал кадры обыска в доме блогера Елены Блиновской. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале ведомства. На видео зафиксирован автопарк семьи с дорогостоящими мотоциклами и автомобилями. Также на видео попали кадры с задержания, где Блиновская в шлепках стоит на улице возле автомобиля Maybach. Ранее 27 апреля следователи задержали автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую. Ее обвиняют в отмывании денег в размере 50 миллионов, а также в неуплате налогов практически на миллиард рублей. Следственный комитет РФ опубликовал кадры обыска в доме блогера Елены Блиновской. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале ведомства. На видео зафиксирован автопарк семьи с дорогостоящими мотоциклами и автомобилями. Также на видео попали кадры с задержания, где Блиновская в шлепках стоит на улице возле автомобиля Maybach. Ранее 27 апреля следователи задержали автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую. Ее обвиняют в отмывании денег в размере 50 миллионов, а также в неуплате налогов практически на миллиард рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям