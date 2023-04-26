26 апреля 2023

В Кургане водитель КамАЗа сбил трактор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, сельхозтехника, трактор
В Кургане произошло ДТП между КамАЗом и трактором Фото:

В Кургане в микрорайоне Глинки произошло ДТП с участием КамАЗа и трактора. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

«Трактор совершал поворот налево, КамАЗ пошел на обгон. ДТП в Глинках, на Новой улице. Время ДТП ориентировочно сегодня между 12:00 и 13:00 часами», — написал очевидец в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». На фото видно, что трактор перевернулся от столкновения, у грузовика повреждена кабина. На место аварии прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

URA.RU обратилось за комментарием в ОГИБДД по городу Кургану. В пресс-службе пообещали дать ответ позднее.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана столкнулись автомобиль Toyota и мотоцикл. ДТП произошло на улице Пушкина.

В Кургане КамАЗ врезался в трактор в микрорайоне Глинки
В Кургане КамАЗ врезался в трактор в микрорайоне Глинки
Фото:

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В Кургане в микрорайоне Глинки произошло ДТП с участием КамАЗа и трактора. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети. «Трактор совершал поворот налево, КамАЗ пошел на обгон. ДТП в Глинках, на Новой улице. Время ДТП ориентировочно сегодня между 12:00 и 13:00 часами», — написал очевидец в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». На фото видно, что трактор перевернулся от столкновения, у грузовика повреждена кабина. На место аварии прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи. URA.RU обратилось за комментарием в ОГИБДД по городу Кургану. В пресс-службе пообещали дать ответ позднее. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана столкнулись автомобиль Toyota и мотоцикл. ДТП произошло на улице Пушкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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