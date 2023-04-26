В Кургане произошло ДТП между КамАЗом и трактором Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в микрорайоне Глинки произошло ДТП с участием КамАЗа и трактора. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

«Трактор совершал поворот налево, КамАЗ пошел на обгон. ДТП в Глинках, на Новой улице. Время ДТП ориентировочно сегодня между 12:00 и 13:00 часами», — написал очевидец в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». На фото видно, что трактор перевернулся от столкновения, у грузовика повреждена кабина. На место аварии прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

URA.RU обратилось за комментарием в ОГИБДД по городу Кургану. В пресс-службе пообещали дать ответ позднее.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана столкнулись автомобиль Toyota и мотоцикл. ДТП произошло на улице Пушкина.