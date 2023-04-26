В центре Кургана столкнулись Toyota и мотоцикл

Автоавария произошла на одной из центральных улиц города
Автомобиль Toyota и мотоцикл столкнулись на дороге вечером 26 апреля в центре Кургане. Инцидент произошел на улице Пушкина, рассказал URA.RU источник в городском байкерском сообществе.
«Авария произошла на улице Пушкина в Кургане. Мотоцикл разворотил бок иномарки. Подробности выясняем», — пояснил источник. В курганском отделении ГИБДД корреспонденту URA.RU обещали прокомментировать ДТП позднее.
Ранее курганский мотоциклист отсудил полмиллиона рублей у виновника ДТП. Пострадавший в автоаварии любитель мотоциклов обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда после происшествия.
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