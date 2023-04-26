В центре Кургана столкнулись Toyota и мотоцикл

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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Курган, дпс, жезл дпс, патурль дпс
Автоавария произошла на одной из центральных улиц города Фото:

Автомобиль Toyota и мотоцикл столкнулись на дороге вечером 26 апреля в центре Кургане. Инцидент произошел на улице Пушкина, рассказал URA.RU источник в городском байкерском сообществе.

«Авария произошла на улице Пушкина в Кургане. Мотоцикл разворотил бок иномарки. Подробности выясняем», — пояснил источник. В курганском отделении ГИБДД корреспонденту URA.RU обещали прокомментировать ДТП позднее.

Ранее курганский мотоциклист отсудил полмиллиона рублей у виновника ДТП. Пострадавший в автоаварии любитель мотоциклов обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда после происшествия.

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Автомобиль Toyota и мотоцикл столкнулись на дороге вечером 26 апреля в центре Кургане. Инцидент произошел на улице Пушкина, рассказал URA.RU источник в городском байкерском сообществе. «Авария произошла на улице Пушкина в Кургане. Мотоцикл разворотил бок иномарки. Подробности выясняем», — пояснил источник. В курганском отделении ГИБДД корреспонденту URA.RU обещали прокомментировать ДТП позднее. Ранее курганский мотоциклист отсудил полмиллиона рублей у виновника ДТП. Пострадавший в автоаварии любитель мотоциклов обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда после происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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