26 апреля 2023

Пермский завод, выпускающий медицинские маски, увеличил прибыль на миллиард рублей

Прибыль пермского АО «Сорбент» в 2022 году увеличилась на миллиард рублей
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Предприятие по выпуску медицинских изделий «Здравмедтех». Свердловская область, Каменск-Уральский, упаковка, медицинская маска, защитная маска, производство здравмедтех, covid19, коронавирус, изготовление медицинских масок
Медицинские маски предприятие выпускает с 2020 года (архивное фото) Фото:

Пермское АО «Сорбент», выпускающее активированный уголь, системы очистки воды и медицинские маски, раскрыло годовые финансовые показатели. В 2022 году чистая прибыль предприятия увеличилась более чем на миллиард рублей. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

«Акционерное общество „Сорбент“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 5,6 млрд рублей, чистая прибыль — 1,4 млрд рублей», — сообщается в отчете. Годом ранее выручка предприятия составляла 3,5 млрд рублей, чистая прибыль — 322 млн рублей.

АО «Сорбент» находится в Перми и занимается производством респираторов, активированного угля, коагулянтов и систем подготовки и очистки воды. В 2020 году предприятие запустило новую линию по изготовлению медицинских масок. Контролируется завод структурами, связанными с владельцем ГК «Нефтехимпром» миллиардером Владимиром Матыциным. С 2018 года производство работает под торговой маркой «Зелинский групп».

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Пермское АО «Сорбент», выпускающее активированный уголь, системы очистки воды и медицинские маски, раскрыло годовые финансовые показатели. В 2022 году чистая прибыль предприятия увеличилась более чем на миллиард рублей. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Акционерное общество „Сорбент“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 5,6 млрд рублей, чистая прибыль — 1,4 млрд рублей», — сообщается в отчете. Годом ранее выручка предприятия составляла 3,5 млрд рублей, чистая прибыль — 322 млн рублей. АО «Сорбент» находится в Перми и занимается производством респираторов, активированного угля, коагулянтов и систем подготовки и очистки воды. В 2020 году предприятие запустило новую линию по изготовлению медицинских масок. Контролируется завод структурами, связанными с владельцем ГК «Нефтехимпром» миллиардером Владимиром Матыциным. С 2018 года производство работает под торговой маркой «Зелинский групп».
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