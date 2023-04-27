Песков: Кремлю известно, о чем говорили Си и Зеленский 27 апреля 2023 в 14:15 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков отметил, что Кремлю известно, о каких точках соприкосновения говорили украинский и китайский лидеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле есть понимание, о чем шла речь во время телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского 26 апреля. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о якобы найденных «точках соприкосновения», свои позиции и свои версии «мирных планов» обе стороны излагали ранее. «Известно [о каких токах соприкосновения шла речь]. Информация излагалась ранее Зеленским и нашими китайскими партнерами. Доступны параметры их мирных планов», — пояснил Песков. Представитель Кремля также отметил, что во время визита Си Цзиньпина в Москву не обсуждалась возможность мирного урегулирования конфликта на условиях возвращения к границам 1991 года. Именно на этом настаивает украинская сторона. Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина состоялся 26 апреля. После в офисе Зеленского сообщили, что украинский и китайский мирный планы нашли общие точки соприкосновения. При этом отмечается, что Киев выдвигает одно из основных условий — возврат к границам Украины по состоянию на 1991 год. В Кремле есть понимание, о чем шла речь во время телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского 26 апреля. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о якобы найденных «точках соприкосновения», свои позиции и свои версии «мирных планов» обе стороны излагали ранее. «Известно [о каких токах соприкосновения шла речь]. Информация излагалась ранее Зеленским и нашими китайскими партнерами. Доступны параметры их мирных планов», — пояснил Песков. Представитель Кремля также отметил, что во время визита Си Цзиньпина в Москву не обсуждалась возможность мирного урегулирования конфликта на условиях возвращения к границам 1991 года. Именно на этом настаивает украинская сторона. Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина состоялся 26 апреля. После в офисе Зеленского сообщили, что украинский и китайский мирный планы нашли общие точки соприкосновения. При этом отмечается, что Киев выдвигает одно из основных условий — возврат к границам Украины по состоянию на 1991 год. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям