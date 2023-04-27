На Свердловскую область обрушится штормовой ветер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ветер, гроза, непогода, тучи, ливень, дождь
28 апреля в регионе ожидается сильный ветер Фото:

В Свердловской области 28 апреля ожидается ветер до 18 метров в секунду. Спасатели просят соблюдать меры безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

«По данным синоптиков, 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в северных районах Свердловской области 27 апреля пройдут дожди. Кроме того, в дневные часы ожидаются грозы.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 28 апреля ожидается ветер до 18 метров в секунду. Спасатели просят соблюдать меры безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона. «По данным синоптиков, 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Будьте бдительны», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в северных районах Свердловской области 27 апреля пройдут дожди. Кроме того, в дневные часы ожидаются грозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...