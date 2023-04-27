На Свердловскую область обрушится штормовой ветер

27 апреля 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

28 апреля в регионе ожидается сильный ветер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области 28 апреля ожидается ветер до 18 метров в секунду. Спасатели просят соблюдать меры безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона. «По данным синоптиков, 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Будьте бдительны», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в северных районах Свердловской области 27 апреля пройдут дожди. Кроме того, в дневные часы ожидаются грозы.

В Свердловской области 28 апреля ожидается ветер до 18 метров в секунду. Спасатели просят соблюдать меры безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона. «По данным синоптиков, 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Будьте бдительны», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в северных районах Свердловской области 27 апреля пройдут дожди. Кроме того, в дневные часы ожидаются грозы.