На Свердловскую область обрушится штормовой ветер

28 апреля в регионе ожидается сильный ветер
В Свердловской области 28 апреля ожидается ветер до 18 метров в секунду. Спасатели просят соблюдать меры безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
«По данным синоптиков, 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в северных районах Свердловской области 27 апреля пройдут дожди. Кроме того, в дневные часы ожидаются грозы.
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