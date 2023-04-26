26 апреля 2023

В Тюменской области работнику отрезало часть руки во время ремонта оборудования

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья фермеров из Нижнего Тагила. Свердловская область, деревня Черемшанка, ферма, животные, цыплята, домашние птицы, птица, птенец, животноводство, бройлеры, сельское хозяйство
Инцидент произошел на участке разделки бройлеров Фото:

В Тюменской области работник ООО «РУСКОМ» лишился части руки во время ремонта оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда по региону. Сотрудник предприятия не отключил все виды энергии, приступил к ремонтным работам.

«Работник получил задание о выполнении осмотра и настройки оборудования <…> Слесарь-наладчик направился в сторону участка отреза голени/бедра, чтобы проверить ремень. Подошел сзади, подлез под трос аварийной остановки, решил поправить ремень. Правую руку работника зажало зажимом и протянуло в сторону первого дискового ножа, который отрезал кисть правой руки работника», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудника госпитализировали и ампутировали правое предплечье. Отмечается, что причиной происшествия стал плохая организация производства работ. В пресс-службе добавили, что руководство не проконтролировало выполнение сотрудниками норм по охране труда. Организацию привлекли к административной ответственности.

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В Тюменской области работник ООО «РУСКОМ» лишился части руки во время ремонта оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда по региону. Сотрудник предприятия не отключил все виды энергии, приступил к ремонтным работам. «Работник получил задание о выполнении осмотра и настройки оборудования <…> Слесарь-наладчик направился в сторону участка отреза голени/бедра, чтобы проверить ремень. Подошел сзади, подлез под трос аварийной остановки, решил поправить ремень. Правую руку работника зажало зажимом и протянуло в сторону первого дискового ножа, который отрезал кисть правой руки работника», — сообщили в пресс-службе. Сотрудника госпитализировали и ампутировали правое предплечье. Отмечается, что причиной происшествия стал плохая организация производства работ. В пресс-службе добавили, что руководство не проконтролировало выполнение сотрудниками норм по охране труда. Организацию привлекли к административной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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