В Тюменской области работнику отрезало часть руки во время ремонта оборудования

В Тюменской области работник ООО «РУСКОМ» лишился части руки во время ремонта оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда по региону. Сотрудник предприятия не отключил все виды энергии, приступил к ремонтным работам.
«Работник получил задание о выполнении осмотра и настройки оборудования <…> Слесарь-наладчик направился в сторону участка отреза голени/бедра, чтобы проверить ремень. Подошел сзади, подлез под трос аварийной остановки, решил поправить ремень. Правую руку работника зажало зажимом и протянуло в сторону первого дискового ножа, который отрезал кисть правой руки работника», — сообщили в пресс-службе.
Сотрудника госпитализировали и ампутировали правое предплечье. Отмечается, что причиной происшествия стал плохая организация производства работ. В пресс-службе добавили, что руководство не проконтролировало выполнение сотрудниками норм по охране труда. Организацию привлекли к административной ответственности.
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