Челябинских силовиков задержали по подозрению в сбыте наркотиков

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Группа реагирования охранного предприятия Дельта. Челябинск, арест, барсетка, нарушитель, наручники
В случае установления вины, полицейских уволят из органов внутренних дел Фото:

Двоих сотрудников полиции в Магнитогорске (Челябинская область) задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, в случае установления вины, они будут уволены из органов внутренних дел.

«Оперативниками службы собственной безопасности в ходе проведения проверки выявлен факт противоправной деятельности двоих сотрудников УМВД России по Магнитогорску. Предварительно установлено, что они могут быть причастны к незаконному сбыту наркотического средства», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, что руководство занимает жесткую позицию относительно сотрудников, преступивших закон. Независимо от того, когда совершены преступления, подобные факты будут выявляться, а виновники привлекаться к ответственности. Руководство регионального главка принимает исчерпывающие меры по исключению таких сотрудников из системы органов внутренних дел.

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Двоих сотрудников полиции в Магнитогорске (Челябинская область) задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, в случае установления вины, они будут уволены из органов внутренних дел. «Оперативниками службы собственной безопасности в ходе проведения проверки выявлен факт противоправной деятельности двоих сотрудников УМВД России по Магнитогорску. Предварительно установлено, что они могут быть причастны к незаконному сбыту наркотического средства», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отметили, что руководство занимает жесткую позицию относительно сотрудников, преступивших закон. Независимо от того, когда совершены преступления, подобные факты будут выявляться, а виновники привлекаться к ответственности. Руководство регионального главка принимает исчерпывающие меры по исключению таких сотрудников из системы органов внутренних дел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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