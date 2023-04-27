Челябинских силовиков задержали по подозрению в сбыте наркотиков

В случае установления вины, полицейских уволят из органов внутренних дел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двоих сотрудников полиции в Магнитогорске (Челябинская область) задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, в случае установления вины, они будут уволены из органов внутренних дел.

«Оперативниками службы собственной безопасности в ходе проведения проверки выявлен факт противоправной деятельности двоих сотрудников УМВД России по Магнитогорску. Предварительно установлено, что они могут быть причастны к незаконному сбыту наркотического средства», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, что руководство занимает жесткую позицию относительно сотрудников, преступивших закон. Независимо от того, когда совершены преступления, подобные факты будут выявляться, а виновники привлекаться к ответственности. Руководство регионального главка принимает исчерпывающие меры по исключению таких сотрудников из системы органов внутренних дел.