26 апреля 2023
25 апреля 2023

Пьяный вахтовик напал на полицейского в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция на Площади 1905 года. Екатеринбург, пистолет, свисток, кобура, полиция, наручники
Пьяный вахтовик ударил полицейского в спину Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) пьяный вахтовик напал на полицейского. Как сообщили в окружном управлении МВД, задержанный мужчина ударил правоохранителя в спину.

«Прибыв по указанному адресу, сотрудники ОМВД России по г. Новый Уренгой выявили граждан, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители приняли решение доставить нарушителей в дежурную часть. Ранее не судимый житель г. Омск 1981 года рождения стал вести себя агрессивно, на законные требования полицейского прекратить противоправные действия не реагировал и нанес ему удар в область спины», — говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Мужчину признали виновным. За это ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что нетрезвый мужчина в зале суда оскорбил присутствующих и полицейского. После этого он ударил силовика и попытался убежать.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) пьяный вахтовик напал на полицейского. Как сообщили в окружном управлении МВД, задержанный мужчина ударил правоохранителя в спину. «Прибыв по указанному адресу, сотрудники ОМВД России по г. Новый Уренгой выявили граждан, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители приняли решение доставить нарушителей в дежурную часть. Ранее не судимый житель г. Омск 1981 года рождения стал вести себя агрессивно, на законные требования полицейского прекратить противоправные действия не реагировал и нанес ему удар в область спины», — говорится в сообщении. Правоохранители возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Мужчину признали виновным. За это ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что нетрезвый мужчина в зале суда оскорбил присутствующих и полицейского. После этого он ударил силовика и попытался убежать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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