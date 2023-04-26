Пьяный вахтовик напал на полицейского в ЯНАО

Пьяный вахтовик ударил полицейского в спину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) пьяный вахтовик напал на полицейского. Как сообщили в окружном управлении МВД, задержанный мужчина ударил правоохранителя в спину.

«Прибыв по указанному адресу, сотрудники ОМВД России по г. Новый Уренгой выявили граждан, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители приняли решение доставить нарушителей в дежурную часть. Ранее не судимый житель г. Омск 1981 года рождения стал вести себя агрессивно, на законные требования полицейского прекратить противоправные действия не реагировал и нанес ему удар в область спины», — говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Мужчину признали виновным. За это ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что нетрезвый мужчина в зале суда оскорбил присутствующих и полицейского. После этого он ударил силовика и попытался убежать.