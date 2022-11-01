Пьяный житель ЯНАО обматерил полицейского и набросился на него

Мужчину отправят в исправительную колонию строго режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пьяный житель Надыма (ЯНАО), прибывший на заседание суда, оскорбил присутствующих, среди которых был полицейский. Как сообщает окружное управление СКР, мужчина также несколько раз ударил силовика на улице, а затем попытался убежать.

«По данным следствия и суда, 10 ноября 2021 года в городе Надыме ранее неоднократно судимый 42-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыл на заседание районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где, не желая быть привлеченным к административной ответственности за совершенное им ранее правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, стал в агрессивной форме, используя нецензурную брань, высказывать свое недовольство присутствующим членам комиссии, в числе которых находился сотрудник полиции. Находившийся при исполнении служебных обязанностей полицейский вывел правонарушителя на улицу, где мужчина внезапно нанес ему несколько ударов, с силой оттолкнул в сторону и предпринял попытку скрыться, однако был задержан патрульно-постовой службой полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ямальца признали виновным по части 1 статьи 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти. Теперь его направят в исправительную колонию строго режима. Там он пробудет 1 год 11 месяцев.

Ранее сообщалось, что двое пьяных из Надыма набросились на правоохранителей в сентябре 2022 года. Это произошло в городской больнице. Один из задержанных напал, когда его привезли для прохождения медицинского освидетельствования.