Мэр Кургана выехала на место лесного пожара

27 апреля 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

У Кургана 50 человек тушат лесной пожар (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Глава Кургана Елена Ситникова выехала на место лесного пожара, который у микрорайонов Утяк и Керамзитный. Об этом сообщили представители мэрии. «К месту пожара в районе Утяка и Керамзитного выехали глава Кургана Елена Ситникова и начальник управления по делам ГО и ЧС Владимир Ярков. Ситуация находится под контролем», — указали представители администрации в комментариях в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». На месте работают восемь машин, 50 человек и пять единиц спецтехники. Ранее URA.RU писало, что крупные пожары полыхают на станции Логовушка, Каргапольском округе. Муниципальные пожарные тушат возгорание в лесу рядом с трассой Курган — Тюмень в Белозерском округе.

Глава Кургана Елена Ситникова выехала на место лесного пожара, который у микрорайонов Утяк и Керамзитный. Об этом сообщили представители мэрии. «К месту пожара в районе Утяка и Керамзитного выехали глава Кургана Елена Ситникова и начальник управления по делам ГО и ЧС Владимир Ярков. Ситуация находится под контролем», — указали представители администрации в комментариях в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». На месте работают восемь машин, 50 человек и пять единиц спецтехники. Ранее URA.RU писало, что крупные пожары полыхают на станции Логовушка, Каргапольском округе. Муниципальные пожарные тушат возгорание в лесу рядом с трассой Курган — Тюмень в Белозерском округе.