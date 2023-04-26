Мэр Кургана выехала на место лесного пожара

Глава Кургана Елена Ситникова выехала на место лесного пожара, который у микрорайонов Утяк и Керамзитный. Об этом сообщили представители мэрии.
«К месту пожара в районе Утяка и Керамзитного выехали глава Кургана Елена Ситникова и начальник управления по делам ГО и ЧС Владимир Ярков. Ситуация находится под контролем», — указали представители администрации в комментариях в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». На месте работают восемь машин, 50 человек и пять единиц спецтехники.
Ранее URA.RU писало, что крупные пожары полыхают на станции Логовушка, Каргапольском округе. Муниципальные пожарные тушат возгорание в лесу рядом с трассой Курган — Тюмень в Белозерском округе.
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