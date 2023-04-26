26 апреля 2023

Мэр Кургана выехала на место лесного пожара

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Горят леса. Село Иковка, лесной пожар
У Кургана 50 человек тушат лесной пожар (архивное фото) Фото:
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Глава Кургана Елена Ситникова выехала на место лесного пожара, который у микрорайонов Утяк и Керамзитный. Об этом сообщили представители мэрии.

«К месту пожара в районе Утяка и Керамзитного выехали глава Кургана Елена Ситникова и начальник управления по делам ГО и ЧС Владимир Ярков. Ситуация находится под контролем», — указали представители администрации в комментариях в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». На месте работают восемь машин, 50 человек и пять единиц спецтехники.

Ранее URA.RU писало, что крупные пожары полыхают на станции Логовушка, Каргапольском округе. Муниципальные пожарные тушат возгорание в лесу рядом с трассой Курган — Тюмень в Белозерском округе.

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Глава Кургана Елена Ситникова выехала на место лесного пожара, который у микрорайонов Утяк и Керамзитный. Об этом сообщили представители мэрии. «К месту пожара в районе Утяка и Керамзитного выехали глава Кургана Елена Ситникова и начальник управления по делам ГО и ЧС Владимир Ярков. Ситуация находится под контролем», — указали представители администрации в комментариях в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». На месте работают восемь машин, 50 человек и пять единиц спецтехники. Ранее URA.RU писало, что крупные пожары полыхают на станции Логовушка, Каргапольском округе. Муниципальные пожарные тушат возгорание в лесу рядом с трассой Курган — Тюмень в Белозерском округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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