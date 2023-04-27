Муниципальные пожарные тушат возгорание в лесу рядом с трассой Курган — Тюмень в Белозерском округе. Данную информацию URA.RU сообщили читатели портала.
«Рядом тюменской трассой, недалеко от поворота на деревню Тебенякское тушат сильный пожар», — рассказали свидетели события. В тушении огня принимают участие сотрудники муниципальной пожарной части.
По версии источников, возгорание могло произойти в результате короткого замыкания электросетей, вызванного сильным ветром. Редакция URA.RU запросила информацию в региональном ГУ МЧС. В ведомстве пообещали предоставить ответ позднее.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганской деревне готовят местное население к вероятной эвакуации. К домам деревни Логовушка Кетовского округа подбирается огонь ландшафтного пожара.
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