В Курганской области загорелся лес рядом с трассой на Тюмень. Фото

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Пожар. Курган, пожар, сухая трава, лесные пожары, трасса, дорога, дым, горящая трава
Рядом с трассой Курган — Тюмень загорелся лес Фото:

Муниципальные пожарные тушат возгорание в лесу рядом с трассой Курган — Тюмень в Белозерском округе. Данную информацию URA.RU сообщили читатели портала.

«Рядом тюменской трассой, недалеко от поворота на деревню Тебенякское тушат сильный пожар», — рассказали свидетели события. В тушении огня принимают участие сотрудники муниципальной пожарной части.

По версии источников, возгорание могло произойти в результате короткого замыкания электросетей, вызванного сильным ветром. Редакция URA.RU запросила информацию в региональном ГУ МЧС. В ведомстве пообещали предоставить ответ позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганской деревне готовят местное население к вероятной эвакуации. К домам деревни Логовушка Кетовского округа подбирается огонь ландшафтного пожара.

пожар Курган
Пожарные тушат лес в Белозерском округе рядом с трассой на Тюмень
пожар Курган
Курганцы сообщают о сильном пожаре в лесу около деревни Тебенякское 27 апреля

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Муниципальные пожарные тушат возгорание в лесу рядом с трассой Курган — Тюмень в Белозерском округе. Данную информацию URA.RU сообщили читатели портала. «Рядом тюменской трассой, недалеко от поворота на деревню Тебенякское тушат сильный пожар», — рассказали свидетели события. В тушении огня принимают участие сотрудники муниципальной пожарной части. По версии источников, возгорание могло произойти в результате короткого замыкания электросетей, вызванного сильным ветром. Редакция URA.RU запросила информацию в региональном ГУ МЧС. В ведомстве пообещали предоставить ответ позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в курганской деревне готовят местное население к вероятной эвакуации. К домам деревни Логовушка Кетовского округа подбирается огонь ландшафтного пожара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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