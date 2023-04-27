В Челябинске одобрили идею строительства нового перекрестка возле Шершневской плотины

В Челябинске одобрили идею строительство нового перекрестка возле Шершневской плотины
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Городской пляж на Шершневском водохранилище во время режима самоизоляции. Челябинск, жара, дамба, лето, шершневское водохранилище, отдых, шершни
Разработчики считают, что преобразование увеличит пропускную способность Фото:

В Челябинске 27 апреля состоялись публичные слушания, на которых одобрили рассмотрение документов по проекту преобразования кольцевого перекрестка близ Шершневской плотины в Челябинске на Т-образный. Как передает корреспондент URA.RU, в результате слушаний принято положительное решение.

«Сегодня — первый этап проекта. Просим поставить документацию по планировке территории на рассмотрение и утверждение. Модернизация кольцевого движения станет продолжением проекта по расширению улицы Худякова до трех полос в каждом направлении», — заявил на слушаниях спецзастройщик «Высота».

Разработчики считают, что преобразование увеличит пропускную способность и уберет заторы в час пик. Реконструкция улично-дорожной сети затронет пересечении улиц Прибрежной, Гостевой, Центральной, Трактовой и Лыжных Батальонов.

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В Челябинске 27 апреля состоялись публичные слушания, на которых одобрили рассмотрение документов по проекту преобразования кольцевого перекрестка близ Шершневской плотины в Челябинске на Т-образный. Как передает корреспондент URA.RU, в результате слушаний принято положительное решение. «Сегодня — первый этап проекта. Просим поставить документацию по планировке территории на рассмотрение и утверждение. Модернизация кольцевого движения станет продолжением проекта по расширению улицы Худякова до трех полос в каждом направлении», — заявил на слушаниях спецзастройщик «Высота». Разработчики считают, что преобразование увеличит пропускную способность и уберет заторы в час пик. Реконструкция улично-дорожной сети затронет пересечении улиц Прибрежной, Гостевой, Центральной, Трактовой и Лыжных Батальонов.
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