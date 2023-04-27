В Челябинске закроют движение трамваев в Ленинский район

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Тепло, весна. Челябинск, водитель трамвая, трамвай, новый трамвай
Временно трамваи проследуют по другому маршруту Фото:

В Челябинске с 28 апреля по 1 мая закроют движение трамваев в Ленинский район от кольца по улице Харлова до кольца по улице Чистопольская. Об этом сообщает региональный миндортранс.

«Временно свои маршруты изменят трамваи № 18, 22. С 22:00 28 апреля до 07:00 1 мая будет закрыто движение трамваев в Ленинский район от кольца ул. Харлова до кольца ул. Чистопольская», — сообщают в ведомстве.

На указанном участке по улице Машиностроителей проведут ремонт трамвайных путей. Временно трамвай №18 проследует по маршруту от ЧМК по улице Горького до Харлова. Трамвай №22 — от улицы Чичерина по Кирова и Карла Маркса до улицы Харлова. Пока движение закрыто, пассажиры могут пользоваться автобусами № 18, 81, 483, троллейбусом № 25.

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В Челябинске с 28 апреля по 1 мая закроют движение трамваев в Ленинский район от кольца по улице Харлова до кольца по улице Чистопольская. Об этом сообщает региональный миндортранс. «Временно свои маршруты изменят трамваи № 18, 22. С 22:00 28 апреля до 07:00 1 мая будет закрыто движение трамваев в Ленинский район от кольца ул. Харлова до кольца ул. Чистопольская», — сообщают в ведомстве. На указанном участке по улице Машиностроителей проведут ремонт трамвайных путей. Временно трамвай №18 проследует по маршруту от ЧМК по улице Горького до Харлова. Трамвай №22 — от улицы Чичерина по Кирова и Карла Маркса до улицы Харлова. Пока движение закрыто, пассажиры могут пользоваться автобусами № 18, 81, 483, троллейбусом № 25.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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