В Челябинске закроют движение трамваев в Ленинский район

Временно трамваи проследуют по другому маршруту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 28 апреля по 1 мая закроют движение трамваев в Ленинский район от кольца по улице Харлова до кольца по улице Чистопольская. Об этом сообщает региональный миндортранс.

«Временно свои маршруты изменят трамваи № 18, 22. С 22:00 28 апреля до 07:00 1 мая будет закрыто движение трамваев в Ленинский район от кольца ул. Харлова до кольца ул. Чистопольская», — сообщают в ведомстве.

На указанном участке по улице Машиностроителей проведут ремонт трамвайных путей. Временно трамвай №18 проследует по маршруту от ЧМК по улице Горького до Харлова. Трамвай №22 — от улицы Чичерина по Кирова и Карла Маркса до улицы Харлова. Пока движение закрыто, пассажиры могут пользоваться автобусами № 18, 81, 483, троллейбусом № 25.