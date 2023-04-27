Появилось видео с пожаром в поселке Сосьва, снятое с высоты птичьего полета

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Пожар в Сосьве уничтожил несколько десятков объектов
Пожар в Сосьве уничтожил несколько десятков объектов Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В сети появилось видео с поселком Сосьва в Свердловской области, где 25 апреля бушевал пожар. Возгорание началось на пилораме, но стремительно перекинулось на жилые дома.

На кадрах можно увидеть, что из-за огня поселок напоминает пепелище. На территории Сосьвы можно наблюдать полностью сгоревшие конструкции. В поселке продолжает идти слабый дым.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области начались десятки пожаров. Самым крупным пожаром стало возгорание в Сосьве. Огонь частично уничтожил поселок. Вся актуальная информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.

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В сети появилось видео с поселком Сосьва в Свердловской области, где 25 апреля бушевал пожар. Возгорание началось на пилораме, но стремительно перекинулось на жилые дома. На кадрах можно увидеть, что из-за огня поселок напоминает пепелище. На территории Сосьвы можно наблюдать полностью сгоревшие конструкции. В поселке продолжает идти слабый дым. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области начались десятки пожаров. Самым крупным пожаром стало возгорание в Сосьве. Огонь частично уничтожил поселок. Вся актуальная информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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