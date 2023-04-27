Появилось видео с пожаром в поселке Сосьва, снятое с высоты птичьего полета

Пожар в Сосьве уничтожил несколько десятков объектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В сети появилось видео с поселком Сосьва в Свердловской области, где 25 апреля бушевал пожар. Возгорание началось на пилораме, но стремительно перекинулось на жилые дома.

На кадрах можно увидеть, что из-за огня поселок напоминает пепелище. На территории Сосьвы можно наблюдать полностью сгоревшие конструкции. В поселке продолжает идти слабый дым.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области начались десятки пожаров. Самым крупным пожаром стало возгорание в Сосьве. Огонь частично уничтожил поселок. Вся актуальная информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.