Появилось видео с пожаром в поселке Сосьва, снятое с высоты птичьего полета

Пожар в Сосьве уничтожил несколько десятков объектов
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
В сети появилось видео с поселком Сосьва в Свердловской области, где 25 апреля бушевал пожар. Возгорание началось на пилораме, но стремительно перекинулось на жилые дома.
На кадрах можно увидеть, что из-за огня поселок напоминает пепелище. На территории Сосьвы можно наблюдать полностью сгоревшие конструкции. В поселке продолжает идти слабый дым.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области начались десятки пожаров. Самым крупным пожаром стало возгорание в Сосьве. Огонь частично уничтожил поселок. Вся актуальная информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.
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